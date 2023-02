Ostia, agguato fuori dal ristorante: coppia di gestori gambizzati È successo oggi pomeriggio fuori un ristorante sul litorale romano. La coppia è arrivata in ospedale e non è in gravi condizioni. Si indaga sulla dinamica dell’agguato: i membri del commando si sono allontanati indisturbati dopo aver premuto il grilletto.

A cura di Redazione Roma

È ancora da chiarire cosa sia accaduto e tutte le piste sono aperte e gli inquirenti stanno passando al vaglio diverse ipotesi. Sono le 18.30 quando un sabato pomeriggio come tanti viene rotto da diversi spari di pistola. Poco dopo un uomo e una donna arrivano all'ospedale Grassi di Ostia con mezzi propri: hanno ferite da arma da fuoco alle gambe e ai glutei.

"Ci hanno sparato addosso e sono scappati", racconta la coppia agli agenti che li interrogano. Secondo quanto ricostruito finora si trovavano in macchina di fronte al ristorante di famiglia quando sono stati raggiungi da due uomini che hanno aperto il fuoco con una pistola di piccolo calibro e sono scappati.

Il commando che ha aperto il fuoco si è riuscito ad allontanare dal luogo dell'agguato senza essere fermato. I due feriti hanno affermato di non conoscere l'identità dei loro aggressori mentre, sul movente e l'identità di chi ha premuto il grilletto sono ora al lavoro gli inquirenti che stanno appurando se i ristoratori siano o meno vittime di racket, senza escludere al momento nessuna altra possibilità. La coppia fortunatamente non è in gravi condizioni. Sul luogo della sparatoria sono intervenute le forze dell'ordine in cerca di reperti utili alle indagini.

Lo scorso 3 febbraio un pregiudicato di 48 anni, Fabrizio Vassallo, è stato ucciso in via del Sommergibile a Ostia Nuova in quello che è l'ultimo episodio di una scia di sangue che si allungato sul litorale romano in quella che appare agli investigatori come un rinnovato scontro tra clan per il controllo del territorio. Rimane da chiarire se la doppia gambizzazione di oggi pomeriggio possa essere ricondotta a dinamiche legate al crimine organizzato.