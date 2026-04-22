Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: l’agguato mentre rientrava a casa

Un 40enne, titolare di una sala scommesse del posto, è stato gambizzato intorno alle 21 mentre stava rincasando. Per i carabinieri l’ipotesi di rapina è la meno plausibile.

Foto modificata con IA

Gambizzato nella notte con tre colpi di pistola, ma non si tratterrebbe di un tentativo di rapina. È quanto successo nella serata di ieri 21 aprile a Velletri, nella città metropolitana di Roma. Vittima dell'agguato A.H., un 40enne con precedenti penali e titolare di una sala scommesse del posto. L'aggressione è avvenuta intorno alle 21 in via Mariano Colagrossi, non lontano dalla centrale piazza Garibaldi. A quell'ora l'uomo aveva parcheggiato l'auto e si stava dirigendo verso la propria abitazione, quando è stato raggiunto da tre colpi di pistola alle sue spalle. Uno dei proiettili lo ha ferito a una gamba. Soccorso in pochi minuti da un ambulanza dell'Ares 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Attualmente l'uomo resta in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Velletri

Sul caso stanno indagano i carabinieri della compagnia di Velletri, che hanno effettuato un primo sopralluogo nel punto in cui si è verificata l'aggressione. Durante i rilievi è stata recuperata un'ogiva di un proiettile, finita sulla carrozzeria di una macchina parcheggiata, ma in queste ore gli investigatori sono alla ricerca di qualsiasi altro elemento utile all'identificazione di chi ha esploso il colpo. Oltre alla dinamica esatta dei fatti, bisognerà ricostruire anche il movente alla base dell'agguato. Per i militari l'ipotesi di una rapina finita male appare la meno plausibile, anche se non si esclude nessuna pista. Un indizio potrebbe essere la vicinanza con piazza Garibaldi, nota area di spaccio della cittadina, sempre che non si sia trattato di una vendetta personale.