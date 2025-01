video suggerito

Emilio D'Adamo scomparso da 2 giorni, sui social il messaggio di scuse: "Perdonatemi, ma sono stanco" Continuano senza sosta i lavori per cercare di rintracciare Emilio D'Adamo, il sessantenne è sparito due giorni fa da Roccasecca, nel Frusinate. Su Facebook un messaggio prima della scomparsa: "Perdonatemi, ma sono stanco".

A cura di Beatrice Tominic

Emilio D'Adamo, scomparso da Roccasecca il 6 gennaio 2025.

Continuano senza sosta le ricerche di Emilio D'Adamo, l'uomo di circa 60 anni scomparso da Roccasecca nel Frusinate, lo scorso lunedì 6 gennaio 2025. L'allarme è scattato il giorno stesso della scomparsa, a poche ore dal momento in cui ha fatto perdere le sue tracce, verso le ore 15. Pochi minuti prima di allontanarsi a bordo della sua Fiat Punto nera vecchio modello ha scritto un messaggio di scuse alla moglie e ai figli.

"Perdonatemi ma sono stanco, voglio riposare in pace. Addio", si legge in poche righe condivise sul proprio profilo di Facebook. "Chiedo perdono ai miei figli di non essere stato un padre migliore e di non avere dato loro di più ..ma io sono così. A mia moglie chiedo scusa, ma sono stanco voglio riposare in pace", ha poi concluso.

L'appello del figlio: "È un padre eccezionale, aiutateci a trovarlo"

A due giorni dal momento della scomparsa di Emilio D'Adamo, le ricerche per rintracciare lui e la sua automobili sono diventata sempre più serrate. Oltre all'appello del nipote, fatto circolare a partire dalla sera stessa del giorno della scomparsa, ieri, martedì 7 gennaio 2025, è arrivato anche l'appello del figlio.

"Non si hanno notizie di mio padre da ieri. È uscito di casa verso le ore 14.30. L'ultimo messaggio che ha mandato è stato un post su Facebook in cui chiede scusa a sua moglie e ai suoi figli per non essere stato abbastanza (cosa non vera perché è un padre eccezionale) – ha scritto – È uscito con una Punto nera vecchio modello targata DL215HD. Vi chiedo di condividere il post il più possibile. Se avete notizie chiamate il 112 o il 3384066640. Grazie mille a tutti".

Chi è Emilio D'Adamo, l'uomo scomparso lunedì 6 gennaio 2025 da Roccasecca

Come anticipato, si è allontanato da solo a bordo della sua automobile, dopo aver lasciato un inquietante messaggio di scuse su Facebook. Non è chiaro cosa indossasse al momento della scomparsa, ma sicuramente si è allontanato al volante della Fiat Punto nera vecchio modello targata DL215HD.

Capelli mossi e brizzolati, un po' stempiati, con occhi piccoli e scuri. Da quando l'allarme è scattato, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce. Al lavoro i carabinieri della vicina stazione di Pontecorvo.