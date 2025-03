video suggerito

Gustavo scomparso in centro a Roma a 24 anni, l'appello: "Ha bisogno di aiuto, aiutateci a trovarlo" Paura per Gustavo Carreno, un giovane di 24 anni scomparso dal centro di Roma il 18 marzo 2025. "Affetto da autismo, parla solo spagnolo: aiutateci a trovarlo", è l'appello di Penelope Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Gustavo, il ragazzo scomparso.

Gustavo Carreno è un ragazzo di 24 anni venezuelano che si è perso mentre si trovava n vacanza a Roma e stava passeggiando per le vie del centro città, fra la zona del Circo Massimo e quella della Bocca della Verità. A diramare l'avviso di scomparsa è stata l'associazione Penelope Lazio ODV. "Affetto da autismo, ha bisogno di aiuto – spiegano dall'associazione – È venezuelano e parla soltanto spagnolo, non conosce l'italiano". Il giovane non ha con sé né cellulare né documenti. È scomparso nella giornata di ieri, martedì 18 marzo 2025, in centro a Roma.

Gustavo, il 24enne scomparso.

Chi è Gustavo, il ragazzo scomparso in centro a Roma: come era vestito

Come anticipato, si trovava in pieno centro città quando è scomparso, fra la zona del Circo Massimo e quella della Bocca della Verità. Il ventiquattrenne è alto un metro e settantacinque, è di corporatura robusta e pesa circa 100 chilogrammi. Come mostrano la foto in alto e quella in apertura, ha gli occhi castani scuri e i capelli castani, portati molto corti.

Al momento della scomparsa indossava un giubbino bianco e una maglietta rossa della squadra di calcio della Spagna con il numero dei 6. Le scarpe sono bicolore bianco e verde militare.

L'appello di Penelope Lazio: "Aiutateci a ritrovarlo"

Come precisato da Penelope Lazio ODV, il ventiquattrenne ha bisogno di aiuto: è affetto da autismo e non parla italiano, ma soltanto spagnolo. Come ogni volta, l'invito dall'associazione è quello di comunicare eventuali avvistamenti allertando il numero di emergenza unico 112 oppure il Pronto Penelope 339 6514799, al quale si possono chiedere informazioni aggiuntive.