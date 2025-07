Trova una fede nuziale a Roma, l’appello: “La restituisco a chi mi sa dire cosa c’è inciso”

Ha trovato una fede nuziale nel parcheggio di un centro commerciale, così ha diffuso un appello per rintracciare la persona a cui appartiene: “Se mi dici cosa c’è inciso dentro, so che è davvero tua”.

Immagine di repertorio

"Ho trovato una fede a terra. E vorrei restituirla". Comincia così l'appello lanciato sui social network in un gruppo di quartiere da una donna intenzionata a rintracciare il legittimo proprietario o la legittima proprietaria dell'anello. L'appello è stato lanciato ieri sera, mercoledì 9 luglio 2025, a qualche ora dal ritrovamento.

L'appello sui social network: "Ho trova una fede"

"Ho trovato la fede oggi, mercoledì 9 luglio – scrive la donna che ha ritrovato l'anello – Era a terra, nel parcheggio di Porta di Roma (noto centro commerciale di Roma est, ndr)". Questo l'inizio del messaggio scritto dalla donna del gruppo di quartiere Sei del Nuovo Salario se….

Una decisione rischiosa quella di scrivere del ritrovamento sui sociale network, tanto che alcuni le suggeriscono di rivolgersi all'ufficio informazioni del centro commerciale. "Quando qualcuno smarrisce un oggetto in genere si rivolge a loro", è il suggerimento di un'utente, seguito dalla poca fiducia di un altro. Un'altra persona, invece, consapevole del marito che l'ha persa, indaga sulla qualità e sull'aspetto del gioiello. "È oro bianco con brillantini?? Potrebbe essere sua", chiede. Ma la donna che ha lanciato l'appello risponde prontamente di no: "È una fede classica".

Come risalire al legittimo proprietario dell'anello

Così, per fare in modo che l'oggetto torni nelle mani del legittimo proprietario, la donna ha trovato un'escamotage. "Vorrei restituirla al legittimo proprietario se mi dice cosa riporta l'incisione all'interno". Soltanto chi ha perso davvero la fede nuziale, infatti, sa cosa possa esserci scritto al suo interno. Nella parte interna dell'anello, quella che si trova a contatto con la pelle, per intenderci, potrebbe esserci scritta una frase, un nome, forse una data nota soltanto a chi l'ha fatta incidere.

Un gesto caro che sicuramente sarà apprezzato da colui o colei che ha perso l'oggetto prezioso, sia di valore che per il grande affetto che, generalmente, una fede nuziale porta con sé, dai ricordi del giorno del matrimonio fino ai ricordi della coppia e della loro vita insieme. Anche se non tutti sembrano pensarla così. "Sono proprio curiosa di sapere se la recapiti – chiede l'utente – Magari appartiene a qualcuna l'ha lanciata addosso al marito o viceversa!", dice ridendo, ipotizzando, probabilmente, uno degli scenari peggiori come una lite nel parcheggio.