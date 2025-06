Andrea Toppi scomparso da Ciampino: “Ha bisogno di farmaci, potrebbe essere in stato confusionale”

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Andrea Toppi è scomparso da Ciampino, in provincia di Roma. Del cinquantunenne non si hanno più notizie dal 17 giugno scorso, quando si è allontanato dal centro in cui vive e non è tornato. Avrebbe con sé il telefonino, ma risulta spento. I famigliari non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

Sono finora trascorsi dieci giorni e non si sa più nulla di lui. I suoi cari hanno lanciato un appello anche attraverso l'associazione Penelope Lazio Odv: "Aiutateci a ritrovare Andrea, potrebbe aver bisogno d'aiuto. Non ha con sé le medicine per la sua terapia, potrebbe essere in stato confusionale". Non si conoscono i motivi del suo allontanamento.

L'identikit di Andrea Toppi

Andrea Toppi al momento della scomparsa aveva cinquantuno anni. È alto 1,70 metri e ha una corporatura normale. Ha occhi verdi e capelli castani. L'ultima volta in cui è stato visto indossava pantaloni jeans. Non sono stati per ora segnalati particolari segni di riconoscimento. Potrebbe trovarsi nei Comuni limitrofi a Ciampino o aver raggiunto Roma. È necessario fare attenzione alle stazioni degli autobus, delle metropolitane e alle fermate degli autobus.

Chiuque l'avesse visto è pregato di contatattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di emergenza di Pronto Penelope 339 6514799 sempre attivo anche tramite WhatsApp e in forma anonima. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.