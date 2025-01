video suggerito

Emilio D'Adamo scomparso da Roccasecca in auto, il nipote: "Le ore passano, siamo preoccupati" Si cerca senza sosta da ore Emilio D'Adamo, sessantenne di Roccasecca che si allontanato a bordo di una Fiat Punto.

A cura di Beatrice Tominic

L'uomo scomparso a Roccasecca.

Ore concitate nel Frusinate, dove dal primo pomeriggio di ieri, lunedì 6 gennaio 2025, si sta cercando il sessantenne Emilio D'Adamo, scomparso da Roccasecca verso le ore 15. A lanciare l'allarme, poco prima della sera, il nipote dell'uomo.

"Da oggi alle 15 circa non si hanno notizie di mio zio – ha scritto in un appello lanciato sui social verso le 20 – Chiedo a tutti massima condivisione. Le ore passano e noi siamo sempre più preoccupati".

L'appello per rintracciare lo zio sui social: "Siamo preoccupati"

Come anticipato, l'uomo si è allontanato dalla sua abitazione di Roccasecca, comune nel Frusinate, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 6 gennaio 2025, verso le ore 15. Il sessantenne è salito a bordo della sua automobile, una Fiat Punto nera vecchio modello, e si è allontanato da casa sua. Non si hanno altre notizie sul caso.

Chi è il sessantenne scomparso a Roccasecca

Da quando è scattato l'allarme, sono stati in molti a preoccuparsi per il sessantenne che, come mostra l'immagine diramata nell'avviso di scomparsa ha i capelli ricci ed è un po' stempiato, con gli occhi piccoli e scuri, il naso un po' aquilino e una fossetta sul mento.

Nella foto diffusa, che alleghiamo per intero in basso, al polso indossa un braccialetto argentato, ma non è chiaro se lo indossasse al momento della scomparsa.

Emilio D'Adamo, l'uomo scomparso da Roccasecca.

Le ricerche in corso

In molti hanno risposto all'annuncio pubblicato sui social mostrando vicinanza al nipote dell'uomo scomparso e alla loro intera famiglia.

"Le ore passano e siamo tutti in pensiero, prego chiunque possa dare info a contattarmi", ha aggiunto il nipote, all'appello. Oltre a diffondere la notizia sui social, i familiari hanno anche allertato immediatamente le forze dell'ordine. Al momento non si hanno notizie dell'uomo. L'invito, come sempre, è quello di allertare immediatamente il 112 qualora si abbia un sospetto di averlo visto. Da attenzionare, in special modo, la zona sud della provincia di Frosinone.