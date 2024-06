video suggerito

Elezioni amministrative, i nomi dei sindaci eletti nel Lazio: nei grandi comuni 3-1 per il centrosinistra Il primo turno delle elezioni amministrative nel Lazio si chiude 3 a 1 per il centrosinistra. Si tratta di Monterotondo, Cassino e Veroli. Al centrodestra conquista invece il comune di Tivoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i sette grandi comuni del Lazio (con più di 15mila abitanti) il primo turno delle elezioni amministrative si chiude 3 a 1 per il centrosinistra. Si tratta di Monterotondo, Cassino e Veroli. Al centrodestra conquista invece il comune di Tivoli. Le sfide che si decideranno tra due settimane al ballottaggio sono Civitavecchia, Palestrina e Tarquinia.

Monterotondo, Veroli e Cassino al centrosinistra

A Monterotondo, provincia di Roma, Riccardo Varone, centrosinistra, è stato riconfermato sindaco con il 53,4 per cento delle preferenze. A Veroli, provincia di Frosinone, il candidato del centrosinistra Germano Caperna ha vinto con oltre iil 74 per cento delle preferenze e, sempre in provincia di Frosinone, a Cassino il candidato sostenuto dal Pd, Enzo Salera, ha vinto con il 60 per cento delle preferenze. a Tivoli il candidato Marco Innocenzi, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Fratelli d'Italia, è il nuovo sindaco con il 55 per cento delle preferenze.

Civitavecchia, Tarquinia e Palestrina al ballottaggio

Il ballottaggio deciderà invece la sfida nei comuni di Civitavecchia e Palestrina, provincia di Roma, e a Tarquinia, provincia di Viterbo. A Civitavecchia in vantaggio c'è il candidato della Lega e di Fratelli d'Italia con il 34,61 per cento. La sfida sarà con il candidato del Pd e di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Piendibene.

A Palestrina il Pd è in vantaggio con Igino Macchi, che ha ottenuto il 42,07 per cento. Il ballottaggio sarà con il candidato di Forza Italia, Giuseppe Cilia. A Tarquinia, infine, c'è Francesco Sposetti, candidato di Pd, Avs e Movimento 5 Stelle, con il 41,76 per cento, in vantaggio sull'uscente Alessandro Giulivi, centrodestra, che si è fermato al 25,40 per cento.

Tutti i sindaci eletti nel Lazio

Sui 142 comuni del Lazio chiamati al voto ben 139 sindaci sono stati eletti al primo turno. Escludendo i quattro comuni con più di 15mila abitanti di cui abbiamo parlato, ecco i nomi dei restanti 136 primi cittadini eletti:

Provincia di Frosinone, 36 sindaci eletti:

Acuto, Augusto Agostini;

Arnara, Massimo Fiori;

Ausonia, Benedetto Cardillo;

Broccostella, Domenico Urbano;

Casalvieri, Franco Moscone;

Castelliri, Fabio Abballe;

Ceprano, Marco Colucci;

Coreno Ausonio, Simone Costanzo;

Colfelice, Gabriella Protano;

Falvaterra, Francesco Piccirilli;

Fontechiari, Pierino Liberato Serafini;

Gallinaro, Mario Piselli;

Giuliano di Roma, Adriano Lampazzi;

Isola del Liri, Massimiliano Quadrini;

Morolo, Gino Molinari;

Paliano, Domenico Alfieri;

Pescosolido, Donato Enrico Bellisario;

Piglio, Mario Felli;

Posta Fibreno, Adamo Pantano;

Rocca d'Arce, Rocco Pantanella;

San Donato Val Comino, Enrico Pittiglio;

San Giorgio a Liri, Francesco Lavalle;

San Vittore del Lazio, Nadia Bucci;

Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sergio Messore;

Sant'Andrea sul Garigliano, Pietro Reale;

Sant'Apollinare, Monica Del Greco;

Sant'Elia Fiumerapido, Fabio Violi;

Santopadre, Giampiero Forte;

Settefrati, Angelica Apruzzese;

Strangolagalli, Mauro Celli;

Vallemaio, Fernando Tommaso De Magistris;

Vallerotonda, Giovanni Di Meo;

Vico nel Lazio, Stefano Pelloni

Villa Santo Stefano, Paolo Petrilli.

Provincia di Latina, 6 sindaci eletti:

Maenza, Loreto Polidoro;

Monte San Biagio, Federico Carnevale;

Prossedi, Angelo Pincivero;

Rocca Massima, Mario Lucarelli;

Sermoneta, Giuseppina Giovannoli

Spigno Saturnia, Marco Vento.

Provincia di Rieti, 45 sindaci eletti:

Accumoli, Mauro Tolomei;

Cantalice, Gianluca Leoni;

Cantalupo, Paolo Rinalduzzi;

Casperia, Giancarlo Sileri;

Castel di Tora, Cesarina D'Alessandro;

Castel Sant'Angelo, Luigi Taddei;

Collegiove, Domenico Manzocchi;

Collevecchio, Federico Vittori;

Colli sul Velino, Achille Nobili;

Concerviano, Pierluigi Buzzi;

Configni, Luciano Leonardi;

Contigliano, Paolo Lancia;

Forano, Oreste Pastorelli;

Frasso Sabino, Matteo Ippoliti;

Greccio, Emiliano Fabi;

Labro, Gastone Curini;

Leonessa, Gianluca Gizzi;

Longone Sabino, Vale'rie Louis-Francois;

Magliano Sabina, Giulio Falcetta;

Micigliano, Emiliano Salvati;

Mompeo, Michela Cortegiani;

Montasola, Vincenzo Leti;

Monte San Giovanni in Sabina, Marcella Santoni;

Montopoli di Sabina, Andrea Fiori;

Morro Reatino, Massimo Conti;

Orvinio, Roberta De Sanctis;

Paganico Sabino, Danilo D'Ignazi;

Petrella Salto, Gaetano Micaloni;

Poggio Catino, Antonino Tomaselli;

Poggio Mirteto, Andrea Arcieri;

Poggio Moiano, Matteo Massimi;

Poggio Nativo, Gianluca Vagni;

Poggio San Lorenzo, Giovanni Vallocchia;

Posta, Achille Pacifici;

Pozzaglia Sabina, Bruno Colio;

Rivodutri, Michele Paniconi;

Roccantica, Alberto Sciarra;

Scandriglia, Lorenzo Ferrante;

Selci, Egisto Colamedici;

Stimigliano, Franco Gilardi;

Tarano, Miranda Glandarelli;

Toffia, Danilo Pezzotti;

Torricella in Sabina, Floriana Broccoletti;

Turania, Roberto Proietti

Vacone, Marino Capanna.

Città metropolitana di Roma, 30 sindaci eletti:

Arsoli, Gabriele Caucci;

Artena, Silvia Carocci;

Bellegra, Fabio Zambon;

Canterano, Giorgio Catarinozzi;

Capranica Prenestina, Francesco Colagrossi;

Carpineto Romano, Stefano Cacciotti;

Castel San Pietro Romano, Gianpaolo Nardi;

Cave, Angelo Lupi;

Colonna, Fausto Giuliani;

Gavignano, Ivan Ferrari;

Gerano, Danilo Felici;

Gorga, Andrea Lepri;

Monte Porzio Catone, Massimo Pulcini;

Moricone, Giovanni Battista Pascazi;

Nazzano, Patrizio Gianferro;

Pisoniano, Antonio D'Orazio;

Poli, Federico Mariani;

Rocca Canterano, Fulvio Proietti;

Rocca Priora, Claudio Fatelli;

Roviano, Mattia Folgori;

Sambuci, Dario Ronchetti;

San Vito Romano, Maurizio Pasquali;

Saracinesco, Marco Orsola;

Vallepietra, Daniele Mioni;

Vicovaro, Nello Crielesi

Sant'Angelo Romano, Attilio Cornacchia.

Provincia di Viterbo, 25 sindaci eletti:

Bagnoregio, Luca Profili;

Bolsena, Andrea Di Sorte;

Calcata, Cristian Di Giovanni;

Canepina, Aldo Maria Moneta;

Castiglione in Teverina, Mirco Luzi;

Celleno, Luca Beraldo;

Cellere, Edoardo Giustiniani;

Civitella d'Agliano, Giuseppe Mottura;

Farnese, Giuseppe Ciucci;

Gradoli, Carlo Benedettucci;

Graffignano, Piero Rossi;

Grotte di Castro, Antonio Domenico Rizzello;

Ischia di Castro, Salvatore Serra;

Monte Romano, Maurizio Testa;

Monterosi, Sandro Giglietti;

Nepi, Franco Vita;

Onano, Pacifico Biribicchi;

Piansano, Roseo Melaragni;

San Lorenzo Nuovo, Simona Fabi;

Tessennano, Ermanno Nicolai;

Tuscania, Fabio Bartolacci;

Vejano, Teresa Pasquali

Villa San Giovanni in Tuscia, Fabio Latini.