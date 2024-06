video suggerito

Elezioni Civitavecchia 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza si ferma al 63,45% Il centrodestra cerca la riconferma alle elezioni amministrative di Civitavecchia. Verso il ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra. L’affluenza al 63,45%. Dalle 14.00 lo spoglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Inizieranno alle 14.00 le operazioni di spoglio a Civitavecchia. Nel comune costiero a Nord di Roma i cittadini sono stati chiamati non solo a votare per elezioni europee, ma anche per rinnovare il consiglio comunale e eleggere il sindaco. Il sindaco uscente Ernesto Tedesco (Lega) non si è ricandidato, e in tutto sono sei gli aspiranti primi cittadini. In questa tornata elettorale di amministrative nel Lazio, Civitavecchia è il comune con più aventi diritto chiamati alle urne con 43.632 elettori su 51.880 abitanti. Sono in tutti 142 i comuni del Lazio i cui cittadini sono stati chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni locali, tra questi nessun capoluogo di provincia e solo 7 comuni sopra i 15.000 abitanti, per i quali è quindi previsto il doppio turno nel caso nessuno raggiunga il 50% più uno dei consensi.

Elezioni comunali Civitavecchia 2024, affluenza al 63,45%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza si è fermata al 63,45%, alle scorse elezioni comunali era stata al 69,42% al primo turno, quando Tedesco aveva sfiorato l'elezione. Oggi il centrodestra, secondo i sondaggi, è in vantaggio con il suo candidato Massimiliano Grasso di Fratelli d'Italia, sostenuto anche dalla Lega, seguito da Marco Piendibene, candidato del Partito Democratico e sostenuto dal centrosinistra ma non dal Movimento 5 Stelle. Si prospetta dunque un ballottaggio tra due settimane, sabato 23 e domenica 24 giugno.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Civitavecchia 2024

Come ricordato sono 7 i candidati alle elezioni comunali di Civitavecchia. Rispetto a cinque anni fa il centrodestra si presenta diviso: Massimiliano Grasso è sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e tre liste civiche (Civitavecchia 2030, La Svolta, Lista Grasso Sindaco, mentre Forza Italia e Noi Moderati con due liste civiche (Lista Poletti e Uniti per Civitavecchia) sostiene Paolo Poletti. Marco Piendibene è invece il candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Unione Civica. Come cinque anni fa il Movimento 5 Stelle si presenta alternativo al PD, con Enzo D'Antò che è sostenuto anche dalla Lista D'Antò e dalla sinistra di Unione Popolare. Ci sono poi Vittorio Petrelli candidato con la lista il Buon Governo e Roberta Galletta con la lista Galletta sindaco.