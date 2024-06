video suggerito

Elezioni Palestrina 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza al 71,04% L’affluenza alle elezioni comunali al 71,04%. A Palestrina, comune in provincia di Roma, sono cinque i candidati sindaci. Sia centrodestra che centrosinistra sono andati divisi, atteso il ballottaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Chiuse alle 23.00 di domenica 9 giugno, e scrutinato i voti delle elezioni europee, oggi alle 14.00 i seggi riaprono a scrutatori, presidenti e segretari per lo spoglio delle elezioni amministrative. A Palestrina si sono tenute le elezioni anticipate, dopo la fine anticipate dell'amministrazione di Mario Moretti e una fase di amministrazione prefettizia, i cittadini sono stati chiamati alle urne. Moretti è stato sfiduciato da buona parte della sua stessa maggioranza con l'opposizione. Essendo tra i comuni con più di 15.000 abitanti chiamati alle urne, i cittadini saranno chiamati al ballottaggio il 23 e il 24 giugno se nessuno dei candidati sindaco supererà il 50% più uno dei voti.

Elezioni comunali Palestrina 2024, affluenza al N%: lo spoglio per i risultati

Alla chiusura dei seggi nel 2019 l'affluenza aveva raggiungo il 74,70% dei voti. Oggi gli aventi diritti recatisi alle urne sono stati il 71,04%, facendo registrare una lieve flessione.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Palestrina 2024

Sono in tutto cinque i candidati alla carica di sindaco di Palestrina. Il centrodestra si presenta diviso: Giuseppe Cilia è sostenuto da Forza Italia, Noi Moderati e le civiche Scelgo Palestrina, Palestrina Futura. Fratelli d'Italia e Lega sostengono invece con l'Unione di Centro Eleonora Nuvoli. Il centrosinistra anche è diviso Igino Macchi è il candidato del Partito Democratico e delle civiche Palestrina nel merito, Macchi per Palestrina e Palestrina Popolare. Alleanza Verdi Sinistra sostiene invece Cristiana Polucci con Palestrina in comune. Ludovico Rosicarelli è invece sostenuto solo dalla civica Ludovico Rosicarelli sindaco.