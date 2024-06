video suggerito

Elezioni Cassino 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza stabile al 69,27% I risultati in diretta dello spoglio per le elezioni comunali di Cassino. Inizieranno le operazioni di scrutinio dei voti alle 14.00. Affluenza al 69,27%.

A cura di Redazione Roma

Sono iniziate le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali 2024 di Cassino. Il sindaco uscente è Enzo Salera in quota Partito Democratico e sostenuto da una serie di liste civiche, e sono in tutti cinque gli aspiranti prima primi cittadini del comune in provincia di Frosinone. Gli altri candidati sindaco sono Arturo Buongiovanni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, Giuseppe Sebastianelli appoggiato da Cassino in Azione e altre civiche. Enrica Paola Polidoro è candidata con la "Libellula" e "Jammi Cassino". Un candidato è invece sostenuto da un'unica lista, Maria Palumbo con "Cassino Popolare".

Elezioni comunali Cassino 2024, affluenza al 69,27%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza si è fermata al 69,27%, nel 2019 si erano recati alle urne il 69,48% dei cittadini aventi diritto, quindi in sostanziale linea con cinque anni fa, un risultato decisamente in controtendenza. Se nessuno dei due candidati otterrò il 50% più uno dei voti di chi si è recato ai seggi, tra due settimane si terrà il ballottaggio tra i due aspiranti sindaco che hanno ottenuto più preferenze. Se le previsioni della vigilia saranno rispettate i primi dati, si andrà al ballottaggio il prossimo 22 e 23 giugno tra il sindaco uscente Enzo Salera e Arturo Bongiovanni, in una sfida tra centrodestra e centrosinistra.

Le elezioni amministrative nel Lazio

In questo appuntamento elettorale, oltre alle elezioni europee i cittadini italiani sono stati chiamati al voto anche in molti comuni, oltre che alle regionali in Piemonte. Sono in tutto 142 i comuni del Lazio chiamati a rinnovare i propri consigli comunali e a eleggere il sindaco, tra questi nessun capoluogo di provincia e solo sette sopra i 15.00o abitanti, e dove è quindi previsto l'eventuale doppio turno.