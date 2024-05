video suggerito

Elezioni Cassino 2024: date e orari, candidati e come si vota alle comunali Per le elezioni comunali a Cassino si vota sabato 8 dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le elezioni europee. Circa 35mila abitanti sono chiamati alle urne: Enzo Salera da sindaco uscente cerca una rielezione al primo turno. A sfidarlo per un possibile ballottaggio i candidati Arturo Buongiovanni (Fratelli d’Italia,Forza Italia e Lega) e Giuseppe Sebastianelli (Azione). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Da sinistra a destra: Enzo Salera (Partito Democratico), Arturo Buongiovanni (Fratelli d'Italia e Forza Italia) e Giuseppe Sebastianelli (Azione)

Si ritorna al voto nel comune di Cassino dopo cinque anni: circa 35mila persone saranno chiamate alle urne per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Il voto avverrà nelle giornate di sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, in concomitanza con le prossime elezioni europee 2024.

Le elezioni amministrative arrivano al termine dei cinque anni di amministrazione di Enzo Salera, sindaco uscente in quota Partito Democratico e appoggiato dal centrosinistra che vorrebbe vincere al primo turno, senza passare per il ballottaggio. Il comune in provincia di Frosinone, va verso una rielezione del candidato del Pd, che è sostenuto da cinque liste. Due sono gli schieramenti invece che mirano ad arrivare secondi, possibilmente al ballottaggio con Salera: Arturo Buongiovanni sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega e dalle civiche Cassino nel cuore e Cassino al centro, e Giuseppe Sebastianelli anche lui con cinque liste civiche: Azione, Alternativa Popolare, Cassino protagonista, Rivoluzione per Cassino e lista animalisti. Ci sono anche altri due candidati: Maria Palumbo sostenuta da "Cassino Popolare" e Enrica Paola Polidoro appoggiata da "Jammi Cassino" e "La Libellula".

Quando si vota per le elezioni a Cassino 2024: date e orari

A Cassino si vota sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle elezioni per il Parlamento europeo inizierà domenica subito dopo la fine del voto, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali inizierà lunedì 10 alle ore 14. Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti, si avrà un secondo turno di ballottaggio nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 giugno

Chi sono i candidati alle elezioni comunali a Cassino 2024

Il centrosinistra governa nel comune di Cassino dal 2019 e appoggerà Enzo Salera per una sua seconda elezione. Il candidato è in quota Partito Democratico e sarà sostenuto anche da una serie di liste civiche: Salera Sindaco, Partecipiamo Cassino, Orizzonte Comune e Demos.

Arturo Buongiovanni è invece appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega e sostenuto anche da due liste civiche: Cassino nel Cuore e Cassino al centro. Giuseppe Sebastianelli dovrebbe sfidare Buongiovanni per un eventuale ballottaggio con Salera ed è sostenuto da Cassino in Azione, Alternativa Popolare, Rivoluzione per Cassino, Per gli Amici a quattro Zampe Animalista Cassino e dalla sua Sebastianelli Sindaco Cassino Protagonista.

Enrica Paola Polidoro è candidata con "La Libellula" e "Jammi Cassino". Un candidato è invece sostenuto da un'unica lista, Maria Palumbo con "Cassino Popolare".

Come si vota per le amministrative: la legge elettorale

La legge elettorale per le elezioni comunali è unica al livello nazionale e ha una impostazione maggioritaria per l'elezione del sindaco, mentre la divisione dei seggi in Consiglio avviene in modo proporzionale, con un premio di maggioranza consistente. Cassino ha più di 15.000 abitanti e quindi è previsto il doppio turno di voto. Nel caso in cui nessuno dei candidati riceverà più del 50% dei seggi, si proseguirà con un ballottaggio tra i due più votati, che si terrebbe tra domenica 23 e lunedì 24 giugno. Con una parità perfetta sarà eletto il candidato più anziano o la candidata più anziana.

I cittadini con diritto di voto si dovranno presentare presso la propria sezione elettorale con la carta d'identità e la tessera elettorale. La scheda elettorale presenterà i nomi dei candidati a sindaco, i simboli delle liste collegate e sarà data ai cittadini prima di entrare in cabina elettorale. Il voto si esprime con un segno "x" sul candidato sindaco o sulla lista a cui si vuole dare la propria preferenza.

Se si esprime il voto alla sola lista, quest'ultimo andrà attribuito al candidato da essa sostenuto. Si può esprimere anche il cosiddetto voto disgiunto: gli elettori possono votare un candidato sindaco e dare il voto di lista a una forza che sostiene un altro candidato. I cittadini possono manifestare anche la propria scelta per i candidati consiglieri, seguendo il principio della doppia preferenza di genere: è quindi dare la propria preferenza a due appartenenti alla stessa lista, ma devono essere un uomo e una donna.