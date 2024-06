Elezioni Tivoli 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza in calo al 61,18%

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Inizierà oggi alle 14.00 lo spoglio delle schede delle elezioni comunali a Tivoli. Il comune a Nord di Roma è uno dei più grandi dei 142 coinvolti nel Lazio nella tornata di amministrative. Chiuse le urne sono iniziate le operazioni di spoglio che decideranno chi sarà il nuovo primo cittadino e la composizione del consiglio comunale. Chiusa la stagione di governo di Giuseppe Proietti dopo dieci anni, la sfida è tra cinque candidati. Se come da previsioni nessuno raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti dei cittadini che si sono recati alle urne, tra due settimane si terrà il ballottaggio tra i due che hanno preso più voti.

L'affluenza si è fermata al 61,18%, alle elezioni comunali del 2019 era stata del 67,89% al primo turno, in deciso calo rispetto al turno precedente. Il campo progressista si presenta molto frammentato tra diversi candidati, mentre il centrodestra è unito dietro il veterano del consiglio comunale Marco Innocenzi, favorito alla vigilia del voto.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Civitavecchia 2024

Come detto il centrodestra è unito nel sostegno a Marco Innocenzi, con una coalizione id ben nove liste (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Innocenzi Sindaco, Laboratorio Tivoli, Partito Repubblicano Italiano, Dc – Democrazia Cristiana, Partecipazione Popolare). Giovanna Marconi è invece la candidata del Partito Democratico e della civica Vince Tivoli. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Una nuova Storia e la lista La Voce di Tivoli Terme, sostengono invece Francesca Chimenti. La terza donna in corsa è la centrista Maria Rosaria Cecchetti, candidata di Azione e delle civiche Tivoli Progetto Comune e Uniti per Tivoli, tutti nello stesso simbolo. A sinistra sinistra c'è Massimiliano Rossini, candidato di Potere al Popolo, Tivoli Popolare e Inclusiva e Rifondazioen Comunista.