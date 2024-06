Elezioni Monterotondo 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza al 65,26%

video suggerito

A Monterotondo, roccaforte del centrosinistra in provincia di Roma, il sindaco uscente punta alla rielezione. Affluenza in lieve calo 65,26%. I risultati dello spoglio in diretta.

A cura di Redazione Roma

Chiuse le urne alle 14.00 di oggi inizierà lo spoglio dei voti per le comunali anche a Monterotondo, roccaforte rossa in provincia di Roma, che il centrodestra tenta di espugnare. Quattro i candidati sindaco, tra cui l'uscente Riccardo Varone del Partito Democratico che cercherà la riconferma. Monterotondo è uno dei 142 comuni del Lazio coinvolti in questa tornata di amministrative, e uno dei sette sopra i 15.000 abitanti per i quali, in caso nessuno dei candidati supererà il 50% dei voti andrà al ballottaggio il prossimo 23 e 24 giugno giugno.

Elezioni comunali Monterodondo 2024, affluenza al 65,26%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza si è fermata al 65,26% degli aventi diritti che si sono recati alle urne. Nel 2019 l'affluenza al primo turno era stata del 68,67%, quindi si registra un leggero calo di circa tre punti percentuali.

Riccardo Varone è il sindaco uscente, ed è sostenuto da una coalizione di 7 liste (Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, DeMos, Azione e le civiche Voglio vivere così e Rete Democratica Monterotondo). Il centrodestra sostiene invece Simone Di Ventura, con l'appoggio di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e le civiche Monterotondo Bene Comune, Polo Civico Uniti per Monterotondo, Unione Civica Eretina, Monterotondo Scalo Conta. Ci sono poi altri due candidati Angelo Capobianco del Movimento 5 Stelle, e la sinistra radicale sostiene Paolo Maria Zavagni con le liste Monterotondo Città Pubblica, Potere Al Popolo – Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano.