Elezioni Tarquinia 2024, i risultati dello spoglio in diretta: affluenza tiene al 71,88% Affluenza al 71,88%, in leggerissimo calo rispetto a cinque anni fa. Il centrodestra alla cerca di riconferma nel comune di Tarquinia.

A cura di Redazione Roma

A sinistra il candidato sindaco Francesco Sposetti (Partito Democratico), a destra il sindaco uscente Alessandro Giulivi (Lega), foto profili Facebook

Oggi alle 14.00 inizierà lo spoglio delle elezioni comunali che si sono svolte in tutta Italia. Tarquinia è l'unico comune al voto in provincia di Viterbo sopra i 15.000 abitanti, quindi se nessuno dei candidati supererà la metà dei voti otterrà la maggioranza assoluta dei voti, i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne tra due settimane per il ballottaggio il 23 e 24 giugno. Centrodestra in cerca di riconferma al governo del comune.

Elezioni comunali Tarquinia 2024, affluenza al 71,88%: lo spoglio per i risultati

L'affluenza si è fermata al 71,88% degli aventi diritti che si sono recati alle urne. Nel 2019 l'affluenza al primo turno era stata del 72,37%, quindi si registra un risultato sostanzialmente uguale rispetto a quello di cinque anni fa.

I candidati sindaco e le liste alle elezioni a Tarquinia 2024

Il sindaco di centrodestra Alessandro Giulivi è in cerca della riconferma dopo la vittoria del 2019 e i cinque anni di amministrazione appena conclusi. Ad appoggiare Giulivi cinque liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Rinascimento, Unione di Centro e Tarquinia Futura. Nella città della Tuscia Partito Democratico e Movimento 5 Stelle vanno uniti, unico caso nei comuni maggiori del Lazio, e sostengono Francesco Sposetti, sostenuto anche da Alleanza Verdi e Sinistra e dalla civica Francesco Sposetti sindaco. Il candidato Renato Bacciardi è sostenuto dalle civiche Tarquinia in movimento, Tarquinia città aperta, Tarquinia civica. Martina Tosoni è infine la candidata della lista Tarquinia insieme, infine Gianni Moscherini si candida con il sostegno di "Tarquinia libera.