È Silvia Ravasco morta precipitando con lo scooter nel parcheggio del centro commerciale Roma Est La donna, 46 anni, era un’agente della Polizia Penitenziaria. Lascia due figli di 14 e 18 anni.

A cura di Redazione Roma

È Silvia Ravasco la donna morta dopo essere precipitata dalla tromba del parcheggio del centro commerciale Roma Est di Lunghezza. Viaggiava a bordo del suo scooter quando, a seguito di un incidente, è caduta nel vuoto. Aveva 46 anni e si è spenta ieri mattina nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Tor Vergata dove era arrivata in condizioni disperate. Non sono bastati gli sforzi dei medici: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta.

La vittima dell'incidente lascia due figli adolescenti. Per lei il cordoglio pubblico dei colleghi: Silvia era un'agente della Polizia Penitenziaria ed era stata anni in servizio presso il plesso femminile del Carcere di Rebibbia, per poi passare alla scuola di formazione del corpo. Era stata anche delegata del sindacato autonomo Sinappe.

Sulla dinamica del sinistro in cui la 46enne ha perso la vita è stata ora aperta un'inchiesta. Il mezzo su cui viaggiava è stato messo sotto sequestro e le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state acquisite per essere passate al vaglio degli inquirenti, così come stanno venendo verificate le condizioni di sicurezza del parcheggio fossero a norma.

La tragica contabilità delle vittime delle strade a Roma

Purtroppo il decesso dell'agente della penitenziaria si inserisce nella tragica e quotidiana conta dei morti sulle strade di Roma e provincia. A poche ore dall'incidente che ha coinvolto Silvia sul Grande Raccordo Anulare ha perso la vita Alessia Sbal: la giovane donna ha perso il controllo della vettura di cui era alla guida all'altezza dello svincolo per via di Boccea rimanendo uccisa sul colpo. Sempre domenica, ma nel territorio di Veroli, a perdere la vita in un incidente è stata la 34enne Sabrina Minutillo: la donna ha perso il controllo della sua auto per ragioni ancora da chiarire finendo contro un albero.