È morta la donna precipitata con lo scooter dal parcheggio multipiano di Roma Est Non ce l’ha fatta la donna caduta con lo scooter nel vuoto nel parcheggio multipiano del centro commerciale Roma-Est. È morta in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Il centro commerciale Roma–Est (Google Maps)

È morta la donna precipitata con lo scooter dal parcheggio multipiano del centro commerciale Roma-Est. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nella caduta, che non le hanno lasciato scampo. Il decesso è sopraggiunto all'ospedale di Tor Vergata, dove ieri è arrivata in condizioni disperate. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, domenica 4 dicembre, ed è avvenuto nella periferia Est della Capitale. La vittima era un'agente penitenziaria. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della Polizia di Stato la donna era alla guida del suo veicolo a due ruote, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento ne ha perso il controllo, ha impattato contro le barriere di protezione dei parcheggi ed è caduta nel vuoto.

Un volo di diversi metri e un impatto che non le hanno lasciato scampo. Ieri pomeriggio sono state decine le chiamate arrivate al 118 da parte delle persone che hanno assistito alla scena e di chi ci si è trovato poco dopo. La donna purtroppo è morta, nonostante la corsa dell'ambulanza in codice rosso in ospedale e il tentativo dei medici di salvarle la vita. Da ricostruire ancora il quadro della drammatica vicenda.

Strade di sangue tra Roma e Lazio

Il fine settimana appena concluso ha lasciato una scia di sangue sulle strade di Roma e Lazio. Sono stati diversi gli incidenti stradali, alcuni dei quali dovuti anche al maltempo, che si sono verificati sul territorio della regione. Domenica mattina un tassista ha investito un uomo di novant'anni alla Balduina, che è morto sul colpo. La sera un automobilista è morto in un tamponamento tra due auto sul Grande Raccordo Anulare tra Anagnina e Ciampino.

Sempre sul Gra, ieri sera, all'altezza di via di Boccea una Alessia Sbal ha perso la vita in un altro incidente. A Veroli Sabrina Minutillo è morta a trentaquattro anni, dopo aver perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un muretto. Stamattina invece a Latina un'automobilista ha travolto e ucciso un cliclista di ottant'anni.