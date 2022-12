Incidente sul Grande Raccordo Anulare: tamponamento tra due auto, un morto Tragedia sul Gra ieri sera, un automobilista è morto in un tamponamento tra due auto tra Anagnina e Ciampino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un morto è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 4 dicembre. Si tratta di un tamponamento tra due auto, a seguito del quale ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 21.30 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una macchina ha tamponato l'altra all'altezza del chilometro 21,500 in carreggiata interna tra Anagnina e Ciampino. L'impatto è stato violento e fatale per l'automobilista dell'auto, che ha tamponato quella davanti a sé. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati delle condizioni di salute delle due persone coinvolte nel sinistro.

I passanti hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha soccorso le persone coinvolte nell'incidente. Per il più grave non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code per diversi chilometri in serata, fino al termine dell'intervento. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida. Sempre sul Raccordo cinque giorni fa un camionista è morto dopo essersi schiantato all'alba contro un pilone del ponte all'altezza dell'sucita per Tor Bella Monaca.

Ieri una ragazza è morta a Roma Est

Un altro incidente grave nel pomeriggio di ieri, quando una ragazza alla guida del suo scooter è precipitata dal parcheggio del centro commerciale Roma-Es. Rimasta gravemente ferita, è stata soccorsa in codice rosso e trasportata in ambulanza al Policlinico di Tor Vergata. La giovane avrebbe perso il controllo del veicolo a due ruote.