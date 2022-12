Ragazza cade con lo scooter dal parcheggio multipiano di Roma Est: traffico bloccato a Ponte di Nona Stando a quanto si apprende, una ragazza è caduta con il suo scooter dal parcheggio multipiano del centro commerciale Roma Est. Le sue condizioni sono gravi.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Roma Est a Ponte di Nona. Il traffico è completamente bloccato in tutta la zona. Stando a quanto si apprende, una ragazza è caduta con il suo scooter dal parcheggio multipiano del centro commerciale.

Secondo quanto ricostruito, la giovane era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata facendo un volo di diversi metri. Soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono arrivati gli uomini del reparto volanti della questura di Roma. A loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il traffico, come anticipato, è bloccato in entrata e in uscita dal centro commerciale. Ipotizza un utente Facebook in merito alle cause dell'incidente avvenuto intorno alle 17 di oggi, domenica 4 dicembre: "Comunque i parcheggi hanno il problema che la pavimentazione come piove diventa impraticabile, anche con la macchina anche se vai piano e tocchi i freni slitti come se fossi sul ghiaccio. Speriamo bene per la ragazza".