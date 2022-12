Auto esce fuori strada e si schianta contro un muro: muore la 34enne Sabrina Minutillo Ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantata contro ad un muretto: Sabrina Minutillo è morta ieri sera in un incidente a Veroli. Aveva 34 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Aveva 34 anni Sabrina Minutillo, la donna che ha perso la vita nella tarda serata di ieri, domenica 4 dicembre 2022 in un incidente stradale. La donna stava percorrendo via Contrada Currivè, a Veroli, comune in provincia di Frosinone a bordo della sua Fiat Panda, quando ha perso il controllo dell'automobile ed è uscita fuori strada. Il veicolo ha continuato a procedere fino a quando non si è schiantato contro un muretto.

L'arrivo dei soccorsi sul luogo dell'incidente

Non appena arrivata la segnalazione sul posto sono arrivati i soccorsi: sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia stradale per procedere con i rilievi di rito, come riporta la testata Ciociaria Oggi e i vigili del fuoco. Oltre a loro, che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti anche i medici e gli infermieri del pronto soccorso. Niente da fare per la 34enne, l'impatto è stato fatale. Il personale sanitario del 118, arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Chi era Sabrina Minutillo, la 34enne vittima dell'incidente a Veroli

La 34enne viveva a Valle Amaseno, ad appena poco più di due chilometri del luogo dell'incidente: i funerali si svolgeranno domani, nella chiesa parrocchiale di Santa Francesca, alle 10.30.

Molti si stringono nel dolore per la morte della donna, conosciuta e stimata dall'intera comunità. Tanti i messaggi di vicinanza e condoglianze alla famiglia: "Un giorno non molto lontano quando Dio vorrà ci incontreremo nuovamente – scrivono alcuni sui social network – Non ci sono più parole. Ti conoscevo da sempre e un giorno ci riabbracceremo, ma nel frattempo ci mancherai".