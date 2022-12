Incidente mortale a Balduina, taxi investe un uomo all’alba: morto sul colpo Un incidente mortale è avvenuto questa mattina all’alba alla Balduina. Qui un anziano di 90 anni è stato travolto e ucciso da un tassista.

A cura di Redazione Roma

Ancora un morto sulle strade di Roma. Questa mattina alle 5.30 un uomo è stato travolto 4 ucciso da un taxi su via Prisciano, al quartiere Balduina quadrante Nord della capitale. All'altezza del civico 28 l'auto bianca avrebbe travolto un uomo per cause ancora da chiarire. Sul posto è giunta un'ambulanza ma il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Da chiarire le cause dell'incidente: la vittima un 90enne

Gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario di Polizia Locale sono intervenuti sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell'investimento: la posizione del tassista è ora al vaglio per stabilire eventuali responsabilità. Da quanto si apprende la vittima è un anziano di circa novant'anni.

Schianto su via Nettunense: muore 51enne

Un altro grave incidente si è verificato sempre nella mattina di oggi – domenica 4 dicembre – su via Nettunense nel territorio di Aprilia, sul litorale a Sud di Roma. Qui erano circa le 8.40 quando un uomo di 51 anni al volante della sua Jaguar, ha perso il controllo dell'auto di lusso finendo fuori strada nei pressi di località Campo di Carne. La corsa della vettura è finita contro un albero, lo schianto violentissimo. La vittima, un uomo di 51 anni di nazionalità romena ma residente da tempo ad Anzio, è morto sul colpo: inutili i soccorsi del 118, per lui non c'era ormai nulla da fare. L'incidente – da quanto si apprende – non ha coinvolto altre vetture né persone. Rimane da chiarire perché il 51enne abbia perso il controllo dell'auto, non è esclusa l'ipotesi del malore.