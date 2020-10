in foto: Fonte: LaPresse

Aumenta il rischio di multe per i cittadini romani. In queste ultime settimane di settembre 2020 sono stati installati nuovi autovelox fissi per rilevare la velocità, e altri ne saranno posizionati nelle prossime settimane. La scelta arriva dopo le novità introdotte con il decreto Semplificazioni approvato lo scorso 10 settembre, tra cui c'è quella di poter fissare gli autovelox anche in zone della città dove i limiti di velocità sono tra 30 e 70 km/h. È bene pertanto conoscere la loro posizione per poter guidare consapevolmente ed evitare sanzioni.

Le sanzioni per eccesso di velocità vanno da 169 a 829 euro

Ricordiamo che, secondo l'art. 142 del Codice della Strada, se si eccede la velocità fino a 40 km/h oltre i consentiti, si incorrerà nella sanzione di 169 euro. Per un eccesso di velocità tra i 40 e i 60 km/h, si dovranno invece pagare 532 euro e si avrà la sospensione della patente da 1 a 3 mesi (per i neopatentati la sospensione va da 3 a sei mesi). E, in caso di recidiva, c'è anche la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. Infine, per l'eccesso di velocità oltre i 60 km/h, si dovranno pagare all'Erario 829 euro, più si avrà la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. E in caso di recidiva sarà revocata la patente.

Ora la mappa completa dei nuovi autovelox a Roma, aggiornata al primo ottobre 2020 e suddivisa per zone.

Roma centro

Quattro sono in tutto i nuovi rilevatori di velocità installati nel I Municipio:

Lungotevere in direzione Stadio Olimpico, installato sopra il tabellone di indicazione del traffico

Lungotevere in Augusta, installato sopra il tabellone luminoso in direzione di Piazzale Flaminio

Via del Muro Torto ne sono stati installati numerosi all’interno delle gallerie

Via Cristoforo Colombo nelle corsie centrali, installati diversi sui pali e in prossimità dei semafori in direzione centro

Aurelia (SS1)

Tre se ne trovano sull'Aurelia:

Al km 33,2, verso Cerveteri

Direzione Roma, tra Aranova e Fregene, installato sotto un ponte

Tra Torreimpietra e Fregene, sotto un ponte, direzione Roma

Autovelox Roma nord-ovest

Nel XIII Municipio ne è stato installato uno per il momento e si trova a:

Via Gregorio VII all’ingresso della galleria ed al termine

Roma sud

È l'area di Roma dove ne sono stati installati di più.

Via Cristoforo Colombo in direzione Ostia all’altezza della vecchia Fiera di Roma

Via Cristoforo Colombo in direzione centro

Via Cristoforo Colombo, semaforo all’altezza della Circonvallazione Ostiense, in direzione centro

Via Cristoforo Colombo, all’ingresso e in direzione di Ostia

Via Isacco Newton in entrambi i sensi di marcia

Via Laurentina, direzione centro dopo i «Ponti»

Roma est e Tangenziale Est

Via Tuscolana direzione centro, incrocio via Gasperina

Via Tor Bella Monaca, direzione centro

Via Sorbara, zona Tor Vergata, direzione Policlinico, dopo lo svincolo Romanina, direzione G.R.A.

Tangenziale Est, sui pali delle rampe in entrata ed uscita tangenziale direzione Palmiro Togliatti

Grande Raccordo Anulare e Tangenziale Est

Nuova galleria tra uscite Cassia e Boccea, entrambe le direzioni

Nuova galleria tra la Cassia in direzione Aurelia

Dalla Pontina in direzione Casilina

Dall’Aurelia alla Pontina

Da Settebagni in direzione Aurelia, appena dopo la rampa

Oltre il GRA, autovelox via del Mare direzione Ostia