Donna falciata da un’auto mentre attraversa la strada al Portuense: morta sul colpo Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. La donna stava attraversando la strada quando è stata presa in pieno dall’auto.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una donna è morta questa mattina a Roma in un grave incidente stradale avvenuto in viale Sirtoni, in zona Portuense. Per cause ancora da accertare, una macchina l'ha investita mentre stava attraversando la strada all'incrocio con largo La Loggia. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Saranno i vigili urbani, al termine dei rilievi, a determinare eventuali responsabilità. Chi era alla guida dell'auto rischia un‘accusa di omicidio stradale. Il conducente sarà molto probabilmente sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami di rito che vengono effettuati sempre in caso di incidenti stradali, soprattutto gravi.

Il traffico ha subito delle deviazioni per consentire ai vigili urbani di effettuati i rilievi. Le linee del trasporto pubblico locale sono state deviate in direzione di largo Gaetano La Loggia. Il traffico è ovviamente rallentato, con lunghe code che si sono formate in zona.

L'identità della donna non è stata resa nota. Subito sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno sperato di poterla rianimare, ma purtroppo non è stato così. Le lesioni riportate e l'impatto con l'auto non le hanno lasciato scampo, ed è deceduta sul colpo. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vane. Il conducente della vettura che l'ha investita non avrebbe riportato ferite, ma è ovviamente in stato di shock dato l'accaduto. Sarà probabilmente ascoltato nelle prossime ore.