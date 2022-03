Dà fuoco alla compagna: la donna ha ustioni di terzo grado ed è in pericolo di vita Brutalmente sfigurata dal compagno che le ha dato fuoco e in pericolo di vita, questa la grave condizione di una donna vittima di violenza ricoverata al Sant’Eugenio in prognosi riservata.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarant'anni ha dato fuoco alla compagna a Roma, provocandole gravi ustioni e riducendola in fin di vita. È successo nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 marzo in zona Tomba di Nerone. Come riporta Il Messaggero la coppia era in casa quando è scaturita una discussione animata, nata per motivi di una gelosia patologica da parte di lui. Prima una lite, poi l'uomo l'aggredita picchiandola. Ha afferrato una bottiglia di alcol e gliel'ha versata addosso, sul volto e sui vestiti e le ha dato fuoco con un accendino. Il tutto si è svolto in una manciata di secondi: le fiamme in un attimo l'hanno avvolta. La donna ha cercato aiuto bussando alla porta dei vicini, i quali le hanno aperto e l'hanno soccorsa, cercando di estinguere le fiamme, coprendole con delle coperte. Gli abitanti del palazzo, attirati dalle urla nella tarda serata hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, per una donna che aveva subito ustioni gravi.

La donna ustionata dal compagno è in prognosi riservata

Sul posto nell'abitazione del quadrante di Roma Nord in breve tempo è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorsa, trasportandola in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, centro specializzato per le grandi ustioni. Un corsa disperata contro il tempo. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli interventi necessari al caso. Da quanto si apprende ha ustioni gravi sul volto e su diverse parti del corpo, di secondo e terzo grado, ed è in pericolo di vita, la prognosi è riservata. Per ora i medici non si esprimono sul loro operato, saranno fondamentali le prossime 24-48 ore.

Il compagno è indagato per lesioni gravi e tentato omnicidio

Nel frattempo il compagno si è dato alla fuga. Per la vicenda sono intervenuti gli agenti della Polzia di Stato delle volanti, che lo hanno individuato e arrestato. I vicini di casa e altri eventuali testimoni saranno ascoltati nellle prossime ore. Il quarantenne è indagato dalla Procura della Repubblica per lesioni gravi e tentato omicidio. Presente anche la Scientifica, che ha svolto un sopralluogo all'interno dell'abitazione.