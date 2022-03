Distrutta prima del derby la targa dedicata a Dino Viola, ex presidente della Roma Ignoti hanno distrutto nella notte la targa dedicata all’ex presidente della Roma Dino Viola, davanti a Trigoria. Condanna bipartisan del gesto da parte dei tifosi giallorossi e laziali.

A cura di Natascia Grbic

Ignoti hanno distrutto nella notte la targa dedicata a Dino Viola, presidente dell'AS Roma dal 1979 al 1991, anno della sua morte. La targa si trova nell'omonimo piazzale dedicato al presidente, meta dei tifosi romanisti che si incontrano lì prima delle manifestazioni per il derby. E, dato che domani è prevista allo stadio Olimpico la partita tra Roma e Lazio, i tifosi della Roma sospettano che sia stato qualche tifoso laziale a vandalizzare la targa. "Chiunque sia stato è un deficiente. Punto", commenta un utente su Twitter. "Da quando è nata l’AS Roma, loro e la loro società vivono nella nostra ombra". Del caso è stata informata la polizia municipale. "Sono un tifoso della Lazio! Non so chi ha fatto questo gesto. Ma chi l'ha fatto ha commesso un fatto gravissimo. Uno, perché non c'è alcun motivo di oltraggiare una persona che non c'è più. Due, perché un gesto del genere prima di un derby per inasprire le tifoserie fa' ancora più schifo!".

Ordinata un'altra targa dedicata a Dino Viola

L'AS Roma ha già ordinato un'altra targa per rimpiazzare quella distrutta nella notte. Non è chiaro a che ora stato compiuto l'atto vandalico, né quante persone abbiano partecipato al gesto, né se sia stata effettivamente opera di tifosi laziali. Fatto sta che la distruzione della targa dedicata a Dino Viola ha suscitato indignazione sia tra i tifosi giallorossi, sia tra quelli biancocelesti. E c'è chi spera che quest'atto vandalico non significhi un'acuirsi della tensione prima dell'atteso derby di domani tra Roma e Lazio, evento che ogni volta richiede un forte dispiegamento di forze dell'ordine sparse nei punti nevralgici della città.