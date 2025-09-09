Diciassettenne scomparso da Torvajanica, i famigliari: “Aiutateci, potrebbe essere in pericolo”

Il 17enne scomparso

Hieu Serrai è scomparso da Torvajanica, in provincia di Roma. Del diciassettenne di origini vietnamite non si hanno più notizie da ieri, lunedì 8 settembre, quando si è allontanato dall'abitazione in cui vive con i suoi genitori senza più fare ritorno. Arrivata la denuncia alle forze dell'ordine da parte dei famigliari, sono partite le ricerche. A diffondere l'appello per ritrovarlo Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. L'ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario, ma non se ne conoscono i motivi.

L'appello: "Aiutateci a ritrovarlo potrebbe avere bisogno di aiuto"

"Aiutateci a ritrovare Hieu, si è allontanato dalla Piazza di Torvajanica, potrebbe avere bisogno di aiuto. Hieu per favore torna a casa". È l'appello dei suoi cari. Da quanto sia apprende l'ultimo contatto con il ragazzo è avvenuto alle ore 20.15 a Pomezia. Attualmente non risulta più raggiungibile. La speranza è che stia bene e che torni presto a casa. Ha già trascorso una notte fuori.

L'identikit di Hieu Serrai

Hieu Serrai al momento della scomparsa aveva diciassette anni. È alto 1.65 metri e pesa 60 chili, ha capelli e occhi neri. L'ultima volta in cui è stato visto indossava pantaloni grigi, maglietta nera, scarpe da ginnastica nere. Le zone da attenzionare particolarmente sono Torvajanica, Pomezia, Castel Romano, Aprilia, le stazioni della metropolitana e le fermate dei pullman, dove il diciassettenne potrebbe trovarsi di passaggio. Non si esclude infatti che il giovane si sia spostato utilizzando i mezzi pubblici. Chi lo vede è pregato di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope al 3396514799 anche su Whats App e in forma anonima. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.