Demolito il viadotto Malle sulla superstrada Orte Viterbo: 17mila cariche esplosive, poi il crollo Anas questa mattina ha fatto brillare con 17mila microcariche il viadotto Malle sulla superstrada Orte Viterbo. L'intervento si inserisce in tutta una serie di lavori che saranno eseguiti per stabilizzare il ponte e che dureranno fino al 2026.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina è stato fatto esplodere il viadotto Malle sulla superstrada Orte Viterbo. Si tratta della prima parte dei lavori da eseguire su tutta quel tratto di strada che da Viterbo porta a Terni. Tre segnali sonori alle 9.30 del mattino, e poi i tecnici dell'Anas hanno innescato le 17mila microcariche che hanno demolito la campata principale del ponte. Fortissimo il boato, con le esplosioni che hanno sollevato una nube di polvere visibile anche a diversi chilometri di distanza.

"Nella giornata di oggi sono avvenute le attività di abbattimento, tramite cariche esplosive, del viadotto Malle sulla SS675 – ha spiegato in un post la Protezione civile di Orte – Il Sindaco ha predisposto l'apertura del Centro Operativo Comunale per coordinare tutte le attività di Polizia Locale e di Protezione Civile. Le operazioni di chiusura della superstrada sono avvenute intorno alle ore 9:00. Non si segnalano criticità per il traffico nell'arteria stradale del Comune di Orte, grazie alla gestione del traffico controllata da parte della Polizia Locale con il supporto della Polizia Provinciale".

L'intervento di oggi si è reso necessario al fine di garantire la stabilità del viadotto. In un primo momento sono stati consolidati i piloni, altri lavori si susseguiranno nei prossimi mesi. La fine delle operazioni è prevista per il prossimo anno, ad aprile 2026. Al fine di demolire in sicurezza il viadotto, la viabilità è stata modificata all'interno della zona, sia nelle strade locali, sia sulla superstrada. Nessuna criticità è stata segnalata: l'intervento era stato annunciato da settimane, e i cittadini erano pronti a quello che sarebbe accaduto.