Dedicato un premio di laurea a Francesco Valdiserri, il 18enne ucciso su via Cristoforo Colombo Il bando, realizzato in collaborazione tra Il Corriere della Sera e l’università la Sapienza, vedrà la partecipazione del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, dello scrittore Paolo Giordano, del regista del film Margini Nicolò Falsetti.

A cura di Natascia Grbic

Sarà presentato domani il premio di laurea per le tesi su cinema e musica dedicato alla memoria di Francesco Valdiserri, il giovane investito e ucciso la notte del 20 ottobre su via Cristoforo Colombo. Il bando, realizzato in collaborazione tra Il Corriere della Sera e l'università la Sapienza, vedrà la partecipazione del regista premio Oscar Gabriele Salvatores, dello scrittore Paolo Giordano, del regista del film Margini Nicolò Falsetti. L'evento, che sarà anche trasmesso in streaming dal sito del Corriere, sarà condotto dalla giornalista Alessandra Sardoni.

L'iniziativa, riportata oggi da Il Corriere della Sera, si intitola "Cinema, musica e cultura della sicurezza stradale: studiare e stare bene in modo responsabile". Il ragazzo era il figlio dei giornalisti Luca Valdiserri e Paola Di Caro: iscritto al primo anno della Facoltà di Lettere e Filosofia, era un appassionato di musica e cinema. Durante l'evento sarà affrontato anche il tema della sicurezza stradale, un tema fondamentale, sopratutto nella città di Roma, dove numerosi sono gli incidenti, a volte anche con esito mortale.

Francesco Valdiserri aveva diciotto anni. La notte del 20 ottobre stava tornando a casa insieme al migliore amico quando è stato investito da una ragazza poco più grande di lui che ha perso il controllo della sua auto. Il giovane stava camminando sul marciapiede in via Cristoforo Colombo: era appena stato al cinema a vedere Margini, e con il suo amico stava discutendo proprio del film. Improvvisamente l'auto gli è piombata addosso, uccidendolo praticamente sul colpo. Dagli esami è risultato che la ragazza alla guida dell'auto aveva bevuto prima di mettersi alla guida. Già in passato le era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza.