Davide Perna trovato morto nell’auto finita nel fiume Liri, domani l’autopsia

Davide Perna

L'autopsia sulla salma di Davide Perna farà chiarezza sulle cause del decesso del promotore finanziario scomparso da Monte San Giovanni Campano sabato 7 febbraio e trovato morto nella serata di mercoledì scorso 11 febbraio all'interno della sua auto nel fiume Liri. Oggi c'è stato il conferimento dell'incarico al medico legale per lo svolgimento degli esami autoptici, che verranno effettuati domani all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Indagini in corso su dinamica e cause della morte

Sulla scomparsa di Davide Perna indaga la Procura della Repubblica di Cassino, gli investigatori che lavorano per ricostruire quanto accaduto non eslcudono alcuna ipotesi, dal malore, all'incidente, al gesto volontario. Sempre oggi i famigliari di Perna hanno fatto il riconoscimento ufficiale della salma, come già riportato da Fanpage.it ieri sera, si tratta proprio del cinquantunenne. Lutto a Castelliri in provincia di Frosinone, dove ieri è stato recuperato il corpo. I famigliari di Davide Perna attendono la conclusione degli esami e il nulla osta per il rilascio della salma, poi verrà fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Il cadavere di Davide Perna estratto dall'auto nel fiume Liri

Il sospetto che Davide Perna potesse trovarsi nel fiume Liri si è rivelato purtroppo fondato. Il segnale gps della sua Fiat Punto infatti localizzava la macchina nei pressi del corso d'acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia di finanza e i carabinieri subacquei l'hanno cercata e individuata ieri mattina, poi sono partite le operazioni di recupero.

Alle ricerche hanno partecipato anche gli operatori della protezione civile, che hanno perlustrato le sponde Liri. All'interno della vettura c'era il corpo senza vita di un uomo, che fin da subito si è ritenuto che si trattasse di Perna. I soccorritori hanno tirato fuori l'auto dal fiume grazie a una gru, che l'ha riportata a riva. Davide Perna si è allontanato da Monte San Giovanni Campano e da quel momento in poi se ne sono perse le tracce. Fino all'ultimo la speranza era di trovarlo vivo e che stesse bene. Speranza che si è infranta con il ritrovamento della sua auto e del suo corpo.