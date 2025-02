video suggerito

Data storica, un treno della Metro C è arrivato fino al Colosseo: l’inaugurazione si avvicina Per la prima volta un treno ha percorso la nuova tratta della Metro C di Roma, fermandosi nelle stazioni Porta Metronia e Colosseo, la cui inaugurazione è sempre più vicina ed è prevista tra settembre e ottobre 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 12 febbraio 2025 per la prima volta un treno ha percorso la nuova tratta della Metro C di Roma, fermandosi nelle stazioni Porta Metronia e Colosseo, che saranno inaugurate tra settembre e ottobre. In altre parole, sono state effettuate le prime prove tecniche per garantire la sicurezza dei passeggeri e il rispetto delle norme e che, se superate, permetteranno di terminare la fase di pre-esercizio della tratta e di effettuare i collaudi, prima dell'apertura al pubblico prevista a fine estate.

I test effettuati a Colosseo e Porta Metronia

In particolare nei giorni scorsi sono state svolte alcune prove definite ‘geometriche'. Come spiegato dall'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, questi test permettono di valutare l'ingombro della sagoma dei treni lungo le gallerie, per verificare il rispetto delle distanze tra il treno e la galleria e per accertare che se una persona si trovasse per necessità a dover percorrere i corridoi di emergenza possa raggiungere senza problemi la prima uscita di sicurezza.

Patanè: "Nuove stazioni Metro C modificheranno in modo drastico la mobilità di Roma"

L'apertura delle due fermate, ha proseguito l'assessore, "modificherà in maniera drastica, impensabile, la mobilità della città. La nuova tratta, infatti, permetterà la connessione tra la Metro B e la Metro C a Colosseo. Questo significa migliorare la qualità della vita della città e dei cittadini. È stata un'emozione percorrere quella tratta, quelle gallerie nuove, quelle stazioni, attraversarle per la prima volta. Per me è un'emozione indicibile".

Leggi anche Novità su via dei Fori Imperiali: libera dai cantieri della Metro C per la prima volta dopo 12 anni

Come anticipato, l'obiettivo è terminare la fase di cantiere entro luglio e passare alla fase di collaudo in estate. Le due stazioni apriranno al pubblico tra settembre e ottobre e rappresenteranno la prosecuzione della Metro C, il cui capolinea è attualmente la stazione di San Giovanni.