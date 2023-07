Danilo Pipitone caporale dell’Esercito ucciso di botte a Roma: il killer condannato ad otto anni Il killer del caporal maggiore dell’Esercito Danilo Pipitone dovrà scontare otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale.

A cura di Alessia Rabbai

Danilo Lucente Pipitone

Otto anni di reclusione è la condanna che il giudice ha stabilito per il killer di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il quarantaquattrenne caporal maggiore dell'Esercito, ucciso di botte nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso in via dei Sesami in zona Centocelle a Roma. Mohamed Abidi, trentatré anni di nazionalità tunisina, è finito a processo con il rito abbreviato per l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il giudice dell'udienza preliminare ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Roma.

Pipitone colpito con un pugno in pieno volto

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine la notte che sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa di Danilo Pipitone, il caporal maggiore dell'Esercito era in strada nell'area a ridosso del parco dedicato a Maria Teresa di Calcutta e si stava dirigendo verso la sua auto. Improvvisamente l'imputato lo ha aggredito, colpendolo un pugno in pieno volto. Cadendo il militare si è ferito gravemente. A dare l'allarme è stata una passante, che ha assistito all'aggressione e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi.

Il killer di Pipitone fermato in Francia

Pipitone è stato trasportato con l'ambulanza al Policlinico Umberto I, dove i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ma le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate e sono precipitate nelle ore successive, fino al decesso. Ad individuarlo Abidi, sono stati gli agenti della Squadra mobile della Polizia di Stato ed è stato fermato in Francia con un mandato di arresto europeo ed estradato in Italia.