Lite in strada a Roma a Centocelle: morto il caporale dell’Esercito Salvatore Pipitone L’uomo è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle, periferia Sud Est di Roma, nel corso di una lite scoppiata per motivi ancora da accertare.

A cura di Enrico Tata

È morto il caporale maggiore dell'Esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone. L'uomo è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Centocelle, periferia Sud Est di Roma, nel corso di una lite scoppiata per motivi ancora da accertare. Il 44enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della squadra mobile della questura di Roma. Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo è stato aggredito da una persona in strada al termine di una lite. Secondo quanto riporta l'agenzia Agi, i poliziotti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona di Centocelle per tentare di accertare la dinamica dell'accaduto e per tentare di identificare gli aggressori (o l'aggressore). Non è chiaro se ci siano testimoni in grado di raccontare il contesto in cui si è svolta la rissa.

"A nome mio e di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera sentite condoglianze alla famiglia e a tutto l'esercito per la scomparsa del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Ha lottato contro la morte dopo la vile aggressione, ancora senza colpevoli, subita in strada tra venerdì e sabato notte nella periferia di Roma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il suo coraggio, come quello degli altri eroi che difendono le nostre strade, non sarà mai dimenticato e non resterà impunito", ha commentato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati.