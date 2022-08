“Dammi i soldi”: 46enne minaccia l’anziana madre col coltello e le distrugge casa, arrestato L’uomo è stato portato in carcere, è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Per la donna è stato attivato il Codice rosso.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarantasei anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Velletri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La vittima è la madre, una donna di settantuno anni che lo ha denunciato ai carabinieri dopo l'ennesima violenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale all'otto agosto, quando il 46enne ha minacciato la madre con un coltello e ha distrutto casa. Il motivo? Voleva che la donna gli desse dei soldi.

Il rifiuto della madre di dargli del denaro lo ha mandato su tutte le furie. Ha cominciato a minacciarla, usando anche un coltello, dicendole più volte che voleva il denaro. Poi ha distrutto casa della donna, rompendo i mobili e ogni cose che gli capitava sotto mano. Inutili i tentativi di riportarlo alla calma, il 46enne ormai fuori controllo ha continuato a dare in escandescenze, con la donna terrorizzata dal fatto che potesse farle del male dato lo stato in cui versava.

La 71enne, ormai allo stremo per l'atteggiamento del figlio, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Le indagini, svolte immediatamente, hanno portato all'attivazione del Codice rosso nei confronti della donna. Il figlio è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto raccontato dalla madre ai carabinieri, non era la prima volta che il figlio si comportava in modo violento. Le vessazioni andavano avanti da tempo, e si erano intensificate soprattutto tra giugno e agosto. Fino a che lei non ce l'ha più fatta e ha deciso di denunciarlo, sperando che in questo modo potesse scrivere la parola fine alle violenze nei suoi confronti.