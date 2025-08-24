Crolla una cabina sulla spiaggia affollata: paura a Ostia, ma nessun ferito

Foto Michela Brannetti / Facebook

Una cabina è crollata sulla spiaggia nei pressi del lungomare Amerigo Vespucci di Ostia: il cedimento, forse causato dall'erosione della spiaggia causata dalle onde, non ha però portato a feriti. Fortunatamente, alcuni dei bagnanti nei pressi della cabina, forse avvertito il pericolo per alcuni rumori che hanno preceduto il cedimento, si erano già messi in salvo. Il cedimento, avvenuto poco dopo, non ha così travolto i numerosi bagnanti presenti in spiaggia.

Tutto è avvenuto attorno alle 10.30 di questa mattina, presso uno degli stabilimenti balneari sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia. Dopo il cedimento, sono intervenute le forze dell'ordine: l'area è stata transennata e messa in sicurezza. La cabina, invece, è stata prontamente rimossa. Ora si capirà se rimetterla dove fosse prima di cadere in spiaggia, oppure altrove. La caduta, avvenuta su un fianco, è stata di circa tre metri. Rilievi e accertamenti in corso per capire l'esatta dinamica del cedimento: l'ipotesi più accreditata è quella dell'erosione del mare, che avrebbe causato il tutto. Tuttavia, sotto l'occhio degli inquirenti ci sono anche le misure di sicurezza per assicurare la stabilità delle cabine in prossimità del mare. Nessuna ipotesi, al momento, è stata scartata. Gli inquirenti seguono tutte le piste: fortunatamente, non ci sono stati feriti e dunque a parte il comprensibile spavento non ci sono state altre conseguenze.