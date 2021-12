Cosa fare nel weekend del 18 e 19 dicembre a Roma con i bambini: gli eventi in programma Quello di sabato 18 e domenica 19 dicembre è l’ultimo weekend prima delle feste di Natale. Nel periodo più magico dell’anno, scopriamo cosa fare con i bambini a Roma, ecco tutti gli eventi e gli appuntamenti.

A cura di Beatrice Tominic

Quello che inizia domani e che comprende le giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre è l'ultimo weekend prima delle festività natalizie, il periodo per antonomasia più magico per i bambini e le bambine. Vediamo, però, nel particolare, cosa ha da offrirci per queste due giornate la città di Roma: tutti gli eventi nella Capitale e tutte le attività da svolgere con bimbi e bimbe. Attivi, ancora, su tutto il territorio della Capitale i mercatini natalizi e i villaggi di Babbo Natale per stupire grandi e piccini, ma gli spettacoli e gli eventi non mancano: cornici magiche, come quelle delle luminarie, ospitano questo weekend eventi interessanti e divertenti, l'ideale per godersi l'ultima pausa prima delle feste.

Il Mercatino di Natale al Vintage Market

I Mercatini di Natale al Vintage Market chiudono la loro stagione con questo weekend: è l'occasione giusta per visitarli. In uno spazio di 600 metri al chiuso, si può passeggiare fra circa 200 espositori. Workshop, vitange, pet therapy, gastronomia, cori di Natale e buca per permettere ai più piccini di spedire le proprie letterine per Babbo Natale: ce n'è per tutti i gusti!

Dove: Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa, Ingresso via Tuscolana 179

Orari: dalle 10 alle 20

Costi: Costo dell'ingresso 3 euro, gratuito per i bambini fino a 12

Il Mercatino Giapponese all'Ippodromo delle Capannelle fra laboratori e truccabimbi

Moltissime le attività organizzate dal Mercatino Giapponese per i più piccini. Si va dal truccabimbi a partire dalle ore 10, alla creazione di un Kapla, una tavoletta di legno "con cui creare dai ponti agli elefanti" sempre a partire dalle ore 10. Dalle 11 alle 14 di sabato e dalle 11 alle 17, invece, chiunque (sul sito del mercatino l'età è dai 3 ai 100 anni), a fronte di una prenotazione su whatsapp al numero 3201909034 e del pagamento di 12 euro, si può scegliere se creare la propria "Pupazza Kawaii" o realizzare una t-shirt con i personaggi degli anime preferiti.

Dove: Ippodromo delle Capannelle in via Appia Nuova 1245

Orari: dalle 10 alle 19.30

Costi: variano in base alle attività

Hippie Market a Parco Libia

Si mangia anche all'Hippie Market di Parco Libia Christmas Edition, dove, questo weekend, viene offerto street food e dolci tipici natalizi, oltre alla possibilità di acquistare fra 2000 creazioni handmade. Per i più piccoli, in particolare, sono previsti, oltre ai concerti di Natale e agli spettacoli dal vivo, anche uno spettacolo interattivo di burattini e l'allestimento del Kids Park con giostre, gonfiabili e laboratori.

Dove: Parco Libia

Orari: dalle 10.3o0 alle 21

Costi: ingresso gratuito

Il Musical di Sofia e lo spettacolo del mago Riky fra le luminarie di Ariccia

Le vedono ogni sera quando rientrano a casa dopo la scuola o le attività sportive: le luminarie sono fra le decorazioni più apprezzate dai bambini e dalle bambine. Basta, infatti, così poco, come un disegno realizzato con delle lucine, per vedere brillare i loro occhi di stupore e gioia. Se questo fine settimana avete intenzione di spingervi un pochino più lontano dalle luci cittadine che vedete ogni giorno, a pochi passi dalla capitale potete trovare dei veri e propri parchi incantanti illuminati a festa.

Foto dalla pagina Facebook "Luminarie di Ariccia parco delle favole incantate"

Se non volete allontanarvi troppo dalla città, potete recarvi nel territorio dei Castelli Romani, a sud est della capitale. Qui nella cittadina di Ariccia è stato allestito il "Parco delle Favole Incantate", nel Parco Chigi: circa un km di percorso itinerante di luminarie in cui i bambini e le bambine possono vedere raffigurati i loro personaggi preferiti dei cartoni animati Disney. Per questo Nelle giornate di questo week end, inoltre, sono organizzati, per sabato 18 alle ore 18 il musical di Sofia e le Principesse, mentre per la giornata successiva, alla stessa ora, lo spettacolo del Mago Riky. Non è richiesta prenotazione.

Dove: Parco Chigi ad Ariccia

Orari: Aperto dal 20 novembre al 9 gennaio 2021, venerdì, sabato e domenica apre alle ore 16.30 e chiude alle 24.

Costi: gratis

La mostra dei presepi sotto al colonnato di San Pietro

Non può mancare all'appello, per chi ama le tradizioni, la visita in piazza San Pietro nel periodo natalizio. Qui è aperta, da domenica 5 dicembre, sotto il colonnato di piazza san Pietro, sotto l'ombra del cupolone, la mostra dei 100 presepi realizzati con ogni tecnica (anche in un autobus dell'ATAC o con 125 kg di cioccolata) da fedeli e artigiani provenienti da tutto il mondo e visitabile gratuitamente. Oltre alla mostra, come ogni anno, vicino all'albero acceso sotto alla pioggia battente è stato allestito il presepe: stavolta arriva dal Perù e raffigura una scena della vita nelle Ande.

Dove: piazza San Pietro

Orari: 10-19 (ultimo ingresso alle 18.45)

Costi: ingresso ingresso gratuito

L'albero di Piazza Venezia

A Roma non è raro imbattersi in alberi e alberelli natalizi in questa stagione, ma se volete far rimanere i vostri piccoli a bocca aperta, potete portarli a vedere quello inaugurato l'8 dicembre in piazza Venezia (dove qualche anno fa troneggiava il famosissimo Spelacchio). Quest'anno la spesa investita dal Comune di Roma per l'albero è stato di 169mila euro: il main sponsor è stato FAO.

Dove: Piazza Venezia

Orari: sempre visibile

Costi: gratis

Pattinare a Roma: la pista all'Auditorium

Per chi ha bambini più grandi o non ha il timore che possano cadere sul ghiaccio o sulla neve, si può scegliere di pattinare su una delle piste allestite nella città o a imparare a sciare in una delle località vicino alla capitale: dopo le chiusure dovute alla pandemia, infatti, ricominciare a svagarsi in pista (sempre muniti di green pass) è possibile. Una delle piste, ormai diventate più famose della città di Roma, è quella ospitata all'Auditorium Parco della Musica nella splendida cornice che ogni anno ospita il Festival del Cinema di Roma, quest'anno è allestita dall'azienda Lux Eventi.

Dove: Via Pietro de Coubertin, 30

Orari: 10-22

Costi:il costo del biglietto intero è di 12 euro; quello ridotto, per bambini di un'età compresa fra i 3 e i 12, costa 8 euro mentre quelli di età inferiore ai 3 anni non pagano.

Pattinare al centro commerciale Porte di Roma

Un'altra pista nella capitale è quella allestita nel centro commerciale Porte di Roma. Qui, mentre i più piccoli e le più piccole possono volteggiare nella pista di ghiaccio, i più grandi hanno la possibilità di concludere gli acquisti per i regali natalizi.