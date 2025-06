Al via la Festa Unità alle Terme di Caracalla: questa sera l’inaugurazione con Gualtieri

video suggerito

Parte oggi venerdì 20 giugno e durerà fino al 14 luglio la Festa dell'Unità a Roma. Il festival del Partito Democratico avrà anche quest'anno le Terme di Caracalla come location per i dibatti politici e gli eventi culturali in programma.

A cura di Enza Savarese

Torna a Roma la Festa dell'Unità, il festival organizzato dal Partito Democratico, che come ogni anno si terrà alle Terme di Caracalla. Dal 20 giugno al 13 luglio in programma eventi, dibattiti, incontro culturali e politici con personalità di spicco del centro sinistra.

Ad inaugurare la kermesse oggi, venerdì 20 giugno, è il sindaco Roberto Gualtieri insieme alla coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni e al segretario regionale Daniele Leodori, che alle 19 daranno ufficialmente il via all'evento.

Festa dell'Unità a Roma: il sindaco Gualtieri alla serata di inaugurazione

"Più uniti che mai" è lo slogan della Festa dell'Unità di Roma organizzato dal Partito Democratico. Un appello che dal palco del festival dem è soprattutto politico, con l'auspicio indiretto di unità anche nel cosiddetto "campo largo". Tra gli eventi alle Terme di Caracalla è infatti in programma per il cinque luglio anche un dibattito con diversi esponenti del centro sinistra. Sarebbero confermati per orala coordinatrice romana del M5s, Linda Meleo, il segretario romano di Sinistra Italiana Mauro Coldagelli e il deputato di Europa Verde, Filiberto Zaratti.

Intanto mentre si attendono le conferme o smentite il festival parte ufficialmente oggi, venerdì 20 giugno alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri per l'inaugurazione delle tre settimane di eventi, concerti e dibattiti culturali e politici. Con il primo cittadino della Capitale alle 19 di questa sera saranno presenti anche coordinatrice della segreteria nazionale Marta Bonafoni e al segretario regionale Daniele Leodori.

Tra dibatti politici e presentazione di libri: martedì, attesa la segretaria del Pd Elly Schlein

Da venerdì 20 giugno a domenica 13 luglio il programma dell'evento è particolarmente fitto. Sono circa trenta le presentazioni dei libri in programma, a cui si alterneranno spettacoli musicali e dibatti con consiglieri, assessori e presidenti di Municipio.

Tra gli eventi attesi quello di martedì 24 giugno con Elly Schlein per un bilancio e un confronto sul futuro del Paese in attesa delle prossime amministrative nel 2027. Ecco gli altri dibattiti in programma:

20/06/2025 21:00 Inclusione al Centro: Dialogo con Marco Furfaro e Marta Bonafoni

e 21/06/2025 22:00 Opposizione. L'ultima battaglia di Enrico Berlinguer. Di Luca Telese

22/06/2025 20:30 Roberto Speranza "Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute"

"Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute" 23/06/2025 20:30 "Berlinguer. A love story" è un film scritto e diretto da Pierpaolo Farina. Parteciperanno Laura Berlinguer e Roberto Morassut

e 24/06/2025 20:30 La Via per il Futuro: Dialogo con Elly Schlein , Segretaria del Partito Democratico

, Segretaria del Partito Democratico 25/06/2025 20:30 "Chi ha paura delle donne" – Libertà femminile e questione maschile di Cecilia D'Elia

25/06/2025 20:30 Dall'Aula al Futuro: Studenti e Istituzioni a Confronto su Scuola, Università e Ricerca

27/06/2025 20:30 L'Italia che Vogliamo: Dialogo con Francesco Boccia , Capogruppo PD al Senato

, Capogruppo PD al Senato 30/06/2025 20:30 "Per l'Europa unita, contro i nazionalismi" con N.Zingaretti, A.Corrado, E.Amendola

01/07/2025 21:00 Pier Luigi Bersani – Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia. Intervista con Marco Damilano

– Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia. Intervista con Marco Damilano 02/07/2025 20:30 "Ma quale casa…" Pierfrancesco Majorino – Massimiliano Valeriani – Irene Tinagli

03/07/2025 20:30 La Salute Che Vogliamo: Diritto, Cura e Futuro del Servizio Sanitario. La Salute Che Vogliamo: Diritto, Cura e Futuro del Servizio Sanitario. Marina Sereni, Nino Cartabellotta, Livia Turco

04/07/2025 21:00 La Lezione di Aldo Moro: Un Dialogo con Miguel Gotor

07/07/2025 20:30 Chiara Braga: Visioni e Proposte della Capogruppo PD

08/07/2025 20:30 Roma, Futuro e Sviluppo: Dialogo con il Sindaco Roberto Gualtieri

09/07/2025 20:30 Quale Lavoro Vogliamo? Diritti, Innovazione e Sviluppo Sostenibile. Intervengono Maria Cecilia Guerra e Andrea Orlando.

09/07/2025 22:00 Materiali resistenti. Fare la cosa giusta in un Paese che sbaglia. di Marianna Aprile e Luca Telese

10/07/2025 20:30 "La difesa comune e il Ruolo dell'Europa nel mondo" con G.Provenzano e L.Annunziata

11/07/2025 21:00 "No Other Land" trasmissione docufile e dibattito

20/06/2025 19:00 Apertura Festa con il Sindaco Gualtieri, Enzo Foschi, Daniele Leodori e Marta Bonafoni

25/06/2025 19:00 Le Famiglie Cambiano: Il Diritto di Famiglia tra Inclusione e Futuro ( Intervengono Cecilia D'Elia, Livia Turco, rappresentanti dei Giovani Democratici, Famiglie Arcobaleno, Francesco Grignetti di Repubblica )

26/06/2025 19:00 Politiche della notte – Muccassassina, Teleclub, Secchiate!

02/07/2025 19:00 Il futuro, a Sinistra – Incontro con le organizzazioni di CSX della città

03/07/2025 19:00 "Il benessere degli animali è il bene del pianeta". Con P. Prestipino, E. Evi e A. Corrado

07/07/2025 19:00 Relazioni Usa-Ue con Antonio Di Bella, Greta Cristini e Nicolò Carboni (PSE)

09/07/2025 19:00 CPR e Carceri: i non luoghi di cancellazione della persona – Rachele Scarpa, Luca Rondi (altraeconomia), garante dei detenuti, Cirelli (GD)

11/07/2025 19:00 Gaza, fermiamo il massacro, due popoli due stati. Ne parliamo con Arturo Scotto, Fabio Nicolucci, Raffaele Borda