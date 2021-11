L’albero di Natale è arrivato a Piazza Venezia: verrà inaugurato l’8 dicembre Tutto è pronto per l’inaugurazione dell’8 dicembre: oggi è arrivato l’albero di Natale di Piazza Venezia a Roma, l’abete stile Manhattan alto 25 metri proveniente dal Trentino, che è stato posizionato al centro in attesa del suo debutto insieme alle luminarie.

A cura di Alessia Rabbai

L'albero di Natale è arrivato oggi a Piazza Venezia e verrà inaugurato, come da tradizione, il prossimo mercoledì 8 dicembre. La base era pronta già ieri, gli operai da stamattina hanno lavorato per posizionare l'abete al centro della rotatoria tricolore con l'auto di due bracci meccanici, per aprire i rami dall'alto al basso e liberarlo in tutta la sua maestosità. Una volta sistemato l'albero che troneggerà davanti all'Altare della Patria per le feste di Natale fino all'Epifania, è stata la volta delle luminarie e degli addobbi: ad impreziosire i 25 metri di abete del Trentino stile Manhattan saranno infatti centinaia di luci, che illumineranno il cielo del centro storico di Roma, creando come ogni anno un'atmosfera suggestiva e magica. Il giorno in cui la Chiesa Cattolica festeggia l'Immacolata Concezione si accenderanno le luci alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che presenzierà all'appuntamento tanto atteso in città per la prima volta. Uno spettacolo che lascia senza fiato e che si accompagnerà all'accensione delle luminarie di Piazza Venezia e di via del Corso istallate da Acea.

L'albero di Natale di Piazza Venezia è Fao

Quest'anno l'albero di Natale di Piazza Venezia è finanziato dal Comune di Roma per una spesa che ammonta a 169mila euro, perché complice l'emergenza sanitaria la vetrina non è parsa appetibile agli sponsor come quando lo ha realizzato la multinazionale Netflix. Sarà targato Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Ai piedi dell'albero ci sono infatti diciassette pacchetti, che rappresentano i diciassette obiettivi che si sono posti 193 Paesi, da conseguire per eliminare la fame nel Mondo entro il 2030. Obiettivi che vanno da povertà zero alla ricerca di partnership, passando per l'attenzione all'istruzione e alla Salute e nei confronti del clima.