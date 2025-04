Cosa fare il weekend del 12 e 13 aprile a Roma: dalla domenica delle Palme alla giornata della Terra

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Weekend ricco di eventi ed inaugurazioni quello di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 nella Capitale. A Roma nel secondo fine settimana di aprile e nella domenica prima di Pasqua, dal Festival della Terra a Villa Borghese agli eventi nei parchi divertimento turisti e residenti hanno l'imbarazzo della scelta.

A Ladispoli inizia la sagra del carciofo romanesco

Inizia venerdì 11 aprile e durerà per tutto il fine settimana la sagra del carciofo romanesco a Ladispoli. Il sindaco del comune annuncia il programma della 72° edizione della sagra più attesa nella città balneare. Tre giorni in cui residenti e turisti da fuori potranno assaggiare i piatti a base del tradizionale carciofo romano e non solo. Ogni giorno dalle 9.30 fino alla tarda serata di domenica 13 aprile, gli stand di cibo e prodotti artigianali saranno aperti al pubblico. L'evento terminerà domenica 13 aprile con uno spettacolo pirotecnico in programma per le 23.30 di sera.

Sabato 12 aprile giornata di inaugurazioni dei parchi divertimento a Roma

CinecittàWorld, Magicland e Zoomarine si allineano nella giornata di sabato 12 aprile per una giornata di inaugurazioni. A riaprire al pubblico sabato 12 aprile è Magicland. Il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia tra le novità presenta ad adulti e bambini la nuova attrazione ispirata alle Winx, uno spazio immersivo nel mondo delle fate più famose, che promette divertimento per tutte le età.

Giostre interattive sono anche quelle promesse da Zoomarine, che sabato 12 aprile annuncia la sua nuova area giochi in collaborazione con Nintendo. La "Game Experience Center" promette di immergersi nei giochi preferiti dai visitatori di ogni età.

Il 12 aprile ricade inoltre il decimo anniversario di Cinecittà World. Un compleanno che viene celebrato con una nuova mostra per i visitatori. Un ritorno al passato in cui i cinofili potranno ripercorrere la storia del cinema italiano con cimeli e video inediti.

Fine settimana prima di Pasqua con i bambini: gli eventi del 12 e 13 aprile

Per i più piccoli la Capitale non manca di eventi per la settimana prima di Pasqua. Al centro commerciale The Wow Side è in programma un weekend di laboratori e caccia alle uova che continuerà fino al 21 aprile. Dai laboratori per decorare le uova alla postazione per truccare i più piccoli, il centro commerciale a Fiumicino si addobba per Pasqua.

Per un'immersione nella natura fuori porta, la fattoria di Sarapollo a Sacrofona inaugura sabato 12 aprile i laboratori manuali immersi nel verde. Oltre ai classici disegni sulle uova, grandi e piccoli potranno costruire il proprio cestino di vimini tra animali e visite guidate nel verde.

Weekend immersi nella natura: da Villa Borghese all'Orto Botanico

In questo fine settimana ricade anche la giornata mondiale della Terra. I festeggiamenti del 55esimo anniversario è iniziato giovedì 10 aprile 2025 a Villa Borghese dove è iniziato il Festival della Terra 2025. Stand interattivi, attività all'aperto ed eventi musicali si svolgeranno tra Villa Borghese la Terrazza del Pincio fino a domenica 13 aprile. Una rassegna di eventi gratuiti a cui potranno partecipare grandi e piccoli senza bisogno di prenotazione.

La celebrazione della natura continua anche nell'Orto Botanico di Roma dove il 12 e 13 aprile 2025 ci si potrà immergere nella mostra Hanami per poter ammirare i ciliegi in fiore. Un evento per entrare in contatto non solo con la natura, ma anche con la cultura orientale.

Domenica delle palme: la messa a Roma

Il 13 aprile si celebra anche la domenica delle palme. Come ogni anno nella Capitale e non solo verrà celebrata la messa per commemorare l'entrata di Gesù a Gerusalemme. Una giornata di festa che quest'anno, in pieno Giubileo promette una grande affluenza non solo a San Pietro, ma anche negli altri punti religiosi della Capitale.