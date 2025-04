Sagra del Carciofo 2025 a Ladispoli: programma e viabilità da venerdì 11 a domenica 13 aprile

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Come ogni anno la città di Ladispoli si prepara a festeggiare la 72° edizione della Sagra del carciofo romanesco. Da venerdì 11 aprile a domenica 13 aprile, la città balneare romana è pronta ad accogliere residenti e turisti nel borgo storico con stand dedicati ai piatti tradizionali e non solo. Il sindaco Alessandro Grando ha annunciato il programma e le date per il festival del 2025, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Ladispoli.

La locandina ufficiale della 72° sagra del carciofo a Ladispoli

Gli eventi in programma venerdì 11 aprile a Ladispoli

La festa all'insegna del carciofo inizia venerdì 11 aprile con l'installazione degli stand che abiteranno le vie della città. Nell'ormai tradizionale Piazza dei Sapori, l'associazione Pro Loco allestirà ben 4 stand proponendo una rassegna di sapori non soli legati al carciofo romanesco, ma anche ai tradizionali piatti della penisola italiana. Dalle ore 15.30 iniziano le prime esibizioni musicale nel palco allestito come di consueto a piazza Rossini. Gli spettacoli verranno animati da gruppi locali che con musiche tradizionali intratterranno i primi ospiti della sagra.

Sabato 12 aprile 2024: il primo giorno di sagra

La vera affluenza inizierà con il weekend, a partire da sabato 12 aprile. Gli stand saranno aperti a partire dalle ore 9 del mattino e fino a tarda serata. Tra i primi eventi della giornata l'esibizione alle ore 12 dell'Associazione Nazionale Bersaglieri della Sezione Ladispoli che si esibirà alla piazza Rossellini. Il primo vero giorno di sagra verrà inaugurato alle 12.30 dal sindaco Alessandro Grando che darà il via ufficiale alla manifestazione insieme alla benedizione da parte di monsignor Alberto Mazzola. A partire dalle ore 22 la piazza Rossellini ospiterà il concerto 2025 con i primi ospiti anche di portata nazionale.

Gli eventi di domenica 13 aprile per la chiusura della sagra

Nell'ultimo giorno del festival sul palco verrà dato spazio alle realtà locali e al prodotto protagonista del festival: il carciofo romano. Alle ore 9 con l'apertura degli stand ci sarà anche la premiazione delle sculture di carciofi realizzate dai produttori agricoli. La 72° edizione del festival si concluderà ufficialmente con lo spettacolo pirotecnico in programma dalle ore 23.30. Il programma del festival è consultabile nel dettagli sul sito ufficiale della sagra del carciofo.

Sagra del Carciofo 2025, come cambia la viabilità a Ladispoli

I tre giorni di festa e l'affluenza attesa comporteranno da venerdì 11 a domenica 13 aprile variazioni della mobilità. Dalle ore 5 di venerdì fino alle 5 del mattino di domenica 13 aprile è disposto il divieto di transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione sulle seguenti vie e piazze:

Piazza della Vittoria,

Piazza del Monumento ai Caduti comprese le strade laterali via Moretti e via Cantoni,

Intero parcheggio in via Firenze e circoscritto da un lato da via Flavia e dall'altro dal Fosso Vaccina,

Via Ancona,

Via Odescalchi,

Viale Italia,

Via Fiume nel tratto compreso tra via Genova e via Venezia,

Via Trieste tra via Fiume e via Duca Degli Abruzzi,

Via Venezia nella zona tra via Fiume e via Odescalchi,

Via Trento tra via Odescalchi e via Duca degli Abruzzi

A largo delle Capitaneria di Porto, tra via Lazio e via Regina Margherita,

Nella “Piazza dei Sapori”, in via Amalfi (lato ferrovia).

Per i mezzi pubblici invece il comune rende noto che le linee di trasporto urbano transiteranno regolarmente alla stazione "ad eccezione della linea 23 che farà capolinea presso il parcheggio di scambio sulla via Settevene Palo nord".