Villaggio della Terra 2025 a Roma dal 10 al 13 aprile: gli eventi in programma a Villa Borghese

A cura di Enza Savarese

Quattro giornate in connessione con la Terra sono quelle in programma al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio dal 10 al 13 aprile 2025. Nel polmone verde al centro di Roma verrà allestito, come accade ogni anno, il Villaggio della Terra per festeggiar la 55esima giornata mondiale della Terra.

A Villa Borghese in programma eventi gratuiti senza bisogno di prenotazione che uniscono sport, cultura, laboratori didattici e divertimento per i più piccoli a partire dalle 9 del mattino alle 19 di domani giovedì 10 aprile e per i prossimi quattro giorni.

Villaggio della Terra 2025 a Villa Borghese: il programma degli eventi

"Il Villaggio per la Terra è molto più di una semplice manifestazione", lo dichiara Pierluigi Sassi presidente italiano dell'Earth Day, associazione che quest'anno festeggia "dieci anni di impegno in cui siamo riusciti a dimostrare che sono in molti a credere nella possibilità di un mondo migliore".

I quattro giorni in programma hanno l'obiettivo di trasmettere alle decine di migliaia di studenti attesi il valore della sostenibilità attraverso centinaia di laboratori didattici gratuiti che spaziano dallo sport alla musica per i giovani di tutte le età. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto che dal 10 al 13 aprile 2025 aprirà le porte di Villa Borghese a grandi e piccoli. Presente anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che come ogni anno partecipa come partner scientifico spiegando gli eventi naturali che plasmano il nostro pianeta dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti e gli tsunami. Maggiori informazioni su tutti gli eventi in programma durante il Villaggio della Terra sono consultabili sul loro sito.

Dinosauri in Carne ed Ossa: la novità di quest'anno

In collaborazione con Appia Joy Park la grande novità attesa nel Villaggio della Terra 2025 è la mostra "Dinosauri in Carne ed Ossa", curata dal paleontologo Simone Maganuco. Nel parco pubblico al centro di Roma si potranno osservare sculture a grandezza naturale di dinosauri ed altri animali estinti.

Sarà inoltre organizzato un laboratorio di paleontologia interattiva con esperti sul campo che accompagneranno grandi e piccoli alla ricerca di fossili nascosti nella Villa. Un'esperienza divertente, ma pensata anche per far riflette sui rischi di estinzione quando un ecosistema diventa poco ospitale.

Gli eventi al Villaggio della Terra sono gratuiti: come partecipare

Per partecipare gli eventi in programma dal 10 al 13 aprile basta recarsi a Villa Borghese. L'entrata a tutte le attività è gratuita e non ha bisogno di nessuna prenotazione preventiva. Gli eventi sono fruibili dalle 9 alle 19 di sera per adulti e bambini. Inoltre le attività sulla Terra e sulla sostenibilità non si esauriscono domenica 13 aprile. Fino al 16 aprile infatti la Terrazza del Pincio continuerà a pulsare di eventi, talk show ed spettacoli musicali che mettono al centro natura e sostenibilità.