Cosa fare a Roma per Natale 2024, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti Il Natale 2024 a Roma ha un calendario ricco di cose dafare sia per adulti che per bambini. Dalle piste di pattinaggio sul ghiaccio ai presepi, dai mercatini di Natale alla Porta Santa a San Pietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Domani è Natale, Roma è pronta a vivere le festività natalizie, che quest'anno coincidono con l'inizio del Giubileo 2025. Oggi, Vigilia di Natale, Papa Francesco aprirà la Porta Santa di San Pietro, che dà il via all'Anno Santo. Moltissimi romani passeranno le feste in città, dove ci sono tante cose da fare sia per adulti che per bambini. A partire da stesera, quando ci siederemo a tavola con i parenti per il tradizionale cenone della Vigilia, fino a Santo Stefano passando per il pranzo del 25 dicembre, si possono fare varie attività, come pattinare sulle piste di ghiaccio, passeggiare nei Villaggi di Natale e tra mercatini, ammirare i presepi oppure visitare la Porta Santa a San Pietro.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Al chiuso o all'aperto, pattinare sul ghiaccio a Roma è un'attività molto amata da adulti e bambini durante le feste natalizie, che rende magica l'atmosfera. Alcune tra le più belle e gettonate della Capitale sono nel Christmas World a Villa Borghese, Euroma 2, al centro commerciale Porta di Roma, al Luneur park e allo Sporting Club Panda. Qui tutte le info utili su dove si trovano, orari d'apertura e costi.

Villaggi di Natale

Visitare i Villaggi di Natale significa immergersi nell'atmosfera natalizia. Un'attività sia per piccini, sia per adulti, che vogliono tornare per qualche ora bambini. Tra Roma e Lazio ce ne sono diversi tra i quali scegliere, alcuni con ingresso gratuito, altri a pagamento. All'interno si possono trovare mercatini di Natale con addobbi, idee regalo e dolciumi, attrazioni e spettacoli e incontrare Babbo Natale al quale scrivere la letterina.

Mercatini di Natale

Non c'è cosa più tipica a Natale che passeggiare tra i mercatini natalizi, che siano di addobbi, idee regalo oppure dolciumi. A Roma e nel Lazio ce ne sono tantissimi. Nella Capitale tra i più gettonati c'è il mercatino Piazza Navona, con le tradizionali bancarelle di giochi e dolci e la discesa della Befana. Tanti ce ne sono anche nel resto del Lazio, come il Regno di Babbo Natale a Vetralla in provincia di Viterbo, che ogni anno attira migliaia di visitatori.

Visita alla Porta Santa di San Pietro

Durante le festività natalizie è possibile visitare la Porta Santa a San Pietro, che Papa Francesco aprirà stasera, dando ufficialmente inizio al Giubileo 2025. La Porta Santa si può passare e per farlo bisogna iscriversi attraverso il sito web del Giubileo oppure scaricando l'App.

Presepi

A Natale un appuntamento irrinunciabile per gli amanti delle festività è la vista ai presepi. Tra Roma e Lazio ce ne sono tantissimi allestiti. Sotto al Colonnato di San Pietro c'è la tradizionale esposizione dei 100 Presepi provenienti da tutto il Mondo. Molto amati anche i presepi viventi, con figuranti fatti da persone travestite con costume d'epoca come ad esempio lo storico presepe vivente di Greccio in provincia di Rieti, la prima rappresentazione della Natività, che risale al 1223 con San Francesco d'Assisi.