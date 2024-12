video suggerito

Oggi inizia il Giubileo 2025: strade chiuse, divieti di sosta e misure di sicurezza a San Pietro Roma è pronta per l’inizio del Giubileo 2025. Stasera Papa Francesco aprirà la Porta Santa di San Pietro, dando il via all’Anno Santo. Per l’occasione ci sono strade chiuse, divieti di sosta e misure di sicurezza nell’area attorno al Vaticano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piazza San Pietro (Immagine di repertorio)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi inizia ufficialmente il Giubileo 2025 a Roma, con l'apertura della Porta Santa di San Pietro con Papa Francesco a partire dalle ore 19. Per l'evento che dà il via all'Anno Santo, sono state messe in atto misure di sicurezza molte alte e controlli nei punti di accesso alla Piazza anche con metal detector. Per le strade c'è un gran dispiegamento di forze dell'ordine, tra carabinieri, polizia, vigili urbani, guardia di finanza ed esercito.

Provvedimenti già previsti in ricorrenze particolari come questa, ma ulteriormente rafforzate per l'allerta antiterrorismo, dopo l'attentato Magdeburgo in Germania del 20 dicembre con morti e feriti gravi. Il Vaticano è considerato una zona rossa sul fronte della sicurezza ed è particolarmente attenzionata. L'attenzione è alta anche nel resto del centro di Roma, tra le vie dello shopping, dove oggi c'è la corsa all'ultiomo regalo prima di sedersi a tavola in famiglia.

Oltre all'apertura della Porta Santa oggi, 24 dicembre, Vigilia di Natale, nella basilica di San Pietro è in programma la Santa Messa della notte di Natale del Signore. Domani, 25 dicembre, Natale, il Pontefice farà la tradizionale benedizione "Urbi et Orbi". Ecco come si legge sul portale di Roma Mobilità i divieti di sosta e le chiusure delle strade, che così come i dispositivi di sicurezza già in parte attivi da lunedì scorso, resteranno in vigore non solo oggi, ma fino al 26 dicembre 2024.

Strade chiuse a Roma per l'apertura della Porta Santa a San Pietro

Oggi in occasione dell'inizio del Giubileo 2025 con l'apertura della Porta Santa a San Pietro con Papa Francesco sono chiuse alcune strade: Borgo Santo Spirito, da piazza Ildebrando Gregori a via Paolo VI, via Porta Angelica, largo di Porta Cavalleggeri verso piazza del Sant’Uffizia, via dei Corridori, via dell’Erba, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro e via Rusticucci. Oggi inoltre saranno posizionate le transenne a chiusura di alcuni piani stradali in particolare su via di Porta Angelica, via dei Corridori, via Rusticucci, via della Conciliazione e Borgo Santo Spirito.

Divieti di sosta oggi a Roma

I divieti di sosta riguardano l'area nei pressi di San Pietro e sono previste rimozioni forzate per i veicoli parcheggiati. È vietato sostare in via di Porta Angelica (da largo del Colonnato a piazza del Risorgimento), piazza della Città Leonina, largo del Colonnato, via dei Corridori tra largo del Colonnato e via dell'Erba, piazza Papa Pio XII, via della Conciliazione compresi i controviali, da piazza Pia a piazza Papa Pio XII, via Rusticucci, via dell'Erba, Borgo Sant'Angelo da via della Traspontina a via dei Corridori, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, Borgo Santo Spirito nel da largo degli Alicorni a largo Ildebrando Gregori, via Paolo VI, piazza del Sant'Uffizio.