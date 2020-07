Un ristorante è stato chiuso in zona Acilia per coronavirus. A renderlo noto l'Unità di Crisi della Regione Lazio. "Avviata indagine dalla Asl Roma 3, aperto drive in a Casal Bernocchi" fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità della Regione Lazio. Gli operatori della Asl al momento stanno contattando dipendenti e gestori per sottoporli a tampone.

Negativi i tamponi allo stabilimento di Ostia

I tamponi ai quali sono stati sottoposti dipendenti e gestori dello stabilimento balneare ‘La Vela' di Ostia sono risultati tutti negativi. L'impianto è stato chiuso, dopo che un dipendente, cittadino del Bangladesh, al lavoro con la febbre, è risultato positivo al coronavirus, contagiato da un coinquilino. Dalla Regione si apprende che dovranno comunque sottoporsi a quarantena e che i locali dello stabilimento balneare dovranno necessariamente essere sanificati prima della riapertura. Sei persone che abitavano insieme al dipendente del Bangladesh risultato positivo hanno contratto il virus e si trovano in quarantena.

Nel Lazio ieri 14 contagi, 11 guariti e un decesso

Nel Lazio ieri si sono registrati 14 contagi, 11 guariti e un morto. Dei casi accertati, 13 hanno collegamenti con l'estero: Bangladesh, India, Montenegro e Romania. Tutti paesi i cui voli sono già attenzionati dalle autorità sanitarie. "Nel Lazio abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione" ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, commentando i dati emersi dagli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia nel Lazio. L'indice Rt nel Lazio è ancora superiore a 1 per i casi di importazione.