Tredici dei nuovi 14 contagi di coronavirus registrati oggi, venerdì 17 luglio nel Lazio sono d'importazione, di cui 9 sono collegati a volo di ritorno dal Bangladesh, uno da India, uno da Montenegro uno da Albania e uno da Romania. Per quanto riguarda i casi dei cittadini del Bangladesh, si tratta nello specifico, di positivi emersi dai tamponi svolti sui componenti della comunità Bengalese a Roma, collegati appunto a rientri dal Paese d'origine, uno appartenente alla Asl Roma 1, cinque nella Asl Roma 2, tre nella Asl Roma 3. Il paziente italiano tornato dall'Albania, per il quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale e quello che riguarda una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro sono emersi sempre nella Asl Roma 2. Una donna di cinquantasette anni di nazionalità rumena e di rientro dal Paese di origine per la quale sono state avviate le procedure di contact tracing internazionale e un caso di un uomo di nazionalità indiana per cui è stata avviata l’indagine epidemiologica appartengono invece alla Asl di Latina.

Nel Lazio 14 nuovi contagi, 11 guariti e un morto

Nel Lazio oggi sono 14 i nuovi contagi di coronavirus, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 guariti e un decesso. "Abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione" ha commentato i dati di oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, al termine della consueta task force tra i direttori generali della Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, al termine degli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Nel weekend riaprono, dopo il lockdown, anche gli Ambufest gli ambulatori del sabato, la domenica, festivi e prefestivi, ai quali è possibile rivolgersi anche per visite pediatriche.