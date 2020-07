Sono quattordici le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi casi, tredici sono d'importazione. Nove hanno un link con i voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati dalle autorità sanitarie, uno con il Montenegro, uno con l'Albania e uno con la Romania. "Nel Lazio abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Nel weekend riaprono, dopo il lockdown, anche gli Ambufest gli ambulatori del sabato, la domenica, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche visite pediatriche". Per il decimo giorno consecutivo Rieti si conferma Covid Free, mentre nella provincia di Viterbo c'è solo una persona in isolamento in attesa dell'esito negativo del test molecolare. Salgono i guariti, che sono undici nelle ultime 24 ore.

Nel Lazio indice RT ancora sopra a 1

Nel Lazio l'indice RT è ancora sopra a 1. "Nel Lazio il rischio di contagio da coronavirus è moderato e il valore RT è ancora sopra 1 a causa dei casi di importazione – si legge in una nota diffusa dall'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio – Bene l'attività di contact tracing, stabilmente sopra la soglia indicata dal Ministero della Salute e bene l'attività di testing con un tempo mediano tra data inizio sintomi e data della diagnosi pari a 48h". Il direttore dell'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha fatto un appello ai giovani, chiedendo di evitare assembramenti per limitare i contagi. L'età delle persone che stanno contraendo il virus, infatti, si sta abbassando sempre di più rispetto alle settimane iniziali.