Condannata l’ex di Alex Britti: spiava il cantautore scattandogli foto in casa

Alex Britti.

Sei mesi di reclusione è la condanna che il Tribunale di Roma ha stabilito nei confronti della ex compagna di Alex Britti. Il giudice ha riconosciuto un risarcimento di seimila euro, ritenendola responsabile di aver spiato il cantautore mentre era all'interno della sua abitazione, registrandolo. La donna è finita a processo perché accusata di interferenze illecite nella vita privata di Britti. L'artista si è costituito parte civile nel processo, assistito dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Alessia Casinelli.

I fatti contestati all'ex compagna di Alex Britti risalgono a maggio del 2022. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine la donna ha spiato il cantautore in casa, accedendo a momenti intimi e privati della sua quotidianità. Per riprenderlo ha usato un apparecchio di videoregistrazione con una scheda di memoria e collegamento internet. In questo modo l'ex poteva controllarlo da remoto. Così è riuscita a procurarsi in maniera illegale immagini della vita privata di Britti e controllava i suoi movimenti.