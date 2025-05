video suggerito

Alex Britti spiato dall'ex moglie Nicole Pravadelli: "Video e audio registrati da una baby-cam" Ha presentato il materiale in udienza. Il giudice si è insospettito e ha fatto scattare le indagini: le registrazioni erano state acquisite da una baby-cam con cui Alex Britti è stato spiato dall'ex moglie.

A cura di Beatrice Tominic

Alex Britti.

Spiato dall'ex moglie con una baby-cam in casa. È quanto avvenuto negli scorsi mesi ad Alex Britti. A osservare ogni movimento del cantautore e chitarrista, l'ex moglie Nicole Pravadelli. Le riprese sono state effettuate nel maggio del 2022, a tre anni dalla rottura. A far scattare gli accertamenti e a scoprire l'accaduto è stata la pm Caterina Sgrò dopo essere stata allertata dal giudice che si occupa del procedimento per l'affidamento del figlio della coppia. Dopo le verifiche, Pravadelli è finita a processo con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata.

La scoperta delle registrazioni: cosa è successo

A far scattare gli accertamenti, come anticipato, è stato il giudice insospettito dal materiale presentato dalla donna nel corso dell'udienza per l'affidamento del figlio. Così ha contattato la Procura che a sua volta ha fatto scattare le indagini per chiarire come fossero state ottenute le registrazioni.

Spiato con la baby-cam dall'ex moglie

A scoprire che Alex Britti era stato ripreso con una baby-cam è stata la pm Caterina Sgrò. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, la pm ha scoperto che Pravadelli si era servita della baby-cam, la piccola telecamera che cattura sia audio che video e che serve per monitorare a distanza i bambini, quando sono nella culla, ad esempio, per riprendere l'ex. Il collegamento ad internet, inoltra, ha permesso alla donna di monitorare quanto ripreso da remoto.

La baby-cam era stata installata dalla coppia in casa quando i due ancora convivevano. Per questa ragione la donna conosceva ancora le password. Avrebbe approfittato di un momento in casa dell'ex marito per puntare la videocamera in corridoio e, nel maggio del 2022, avrebbe utilizzato il dispositivo per riprendere la vita quotidiana dell'ex marito.

Spia l'ex Alex Britti con una baby-cam: a processo

Lo scopo di Pravadelli sarebbe stato quello di riprendere l'ex marito in atteggiamenti discutibili che le avrebbero potuto permettere di ottenere l'affidamento esclusivo. Per lei, invece, una volta scoperta la modalità con cui l'ex marito Alex Britti è stato spiato, è scattato il processo. Ad assistere l'artista gli avvocati Alessia Casinelli e Gianluca Tognozzi. A difendere la donna dall'accusa di interferenza illecita nella vita privata, invece, l'avvocata Luisa De Martino.