Concertone di Capodanno al Circo Massimo: orari e regole, vietati fuochi e alcolici Gli orari e le regole del concertone di Capodanno 2023 al Circo Massimo di Roma. All’evento non sarà possibile portare alcolici o fuochi d’artificio.

A cura di Enrico Tata

Al concertone di Capodanno al Circo Massimo saliranno sul palco Elodie, Franco126, Sangiovanni e Madame, quest'ultima al momento confermata nonostante le polemiche legate al suo coinvolgimento in un'inchiesta relativa a green pass falsi. Il concerto comincerà intorno alle 21.30 e dopo la mezzanotte ci sarà un dj set a cura di Rds.

Gli orari del concertone di Capodanno al Circo Massimo

Il concerto di Capodanno inizierà intorno alle 21.30, con Franco126, Madame, Sangiovanni ed Elodie che si alterneranno sul palco (l'ordine di uscita non è stato ancora definito). Dopo il brindisi di mezzanotte partirà un dj set a cura di Rds, con l'evento che dovrebbe concludersi all'1.30. Per consentire il deflusso dei partecipanti, previste più di 50mila persone, la stazione della Metro B Circo Massimo sarà aperta fino alle 2.30. "Abbiamo spostato l'appuntamento al Circo Massimo in quanto i Fori Imperiali, che sono sicuramente una sede molto suggestiva ed evocativa anche per i progetti che l'amministrazione ha in mente, rischiavano di non essere abbastanza capienti", ha spiegato l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

Le regole del concertone: vietati fuochi d'artificio e alcolici

Al concertone non sarà possibile portare bottiglie di vetro, alcolici, neanche in contenitori di plastica, e fuochi d'artificio. Inoltre ci sarà un pre-filtraggio con transenne all'entrata.

"Tutti i report che stiamo avendo di monitoraggio prevedono una grandissima partecipazione di oltre 40-50 mila persone. L'Ente bilaterale del turismo, inoltre, ci indica, secondo i dati di ieri, che le prenotazioni certe sul Capodanno sono di 610 mila persone nel periodo tra il 29 dicembre al 2 gennaio", ha spiegato ancora l'assessore Onorato.