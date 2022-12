Polemiche per Madame al concerto del Campidoglio: la cantante indagata per il green pass falso Madame è uno dei nomi scelti dal Campidoglio per il concerto di Capodanno che si terrà al Circo Massimo. C’è però imbarazzo per l’inchiesta sulle finte vaccinazioni covid in cui è stata coinvolta.

Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, è tra i nomi scelti dal Campidoglio per il concertone di Capodanno che si terrà al Circo Massimo. Tutto normale, se non fosse che il nome della cantante è finito nella lista degli indagati con l'accusa di aver finto la vaccinazione contro la covid-19 e comprato un green pass falso. Accuse pesanti e scomode per Madame, che per adesso ha scelto la via del silenzio. L'ipotesi di reato è falso ideologico ai danni del sistema sanitario nazionale.

Se Madame non parla, per adesso non lo fa nemmeno il Campidoglio, che quando ha scelto la cantante non sapeva di certo che sarebbe stata coinvolta nella maxi inchiesta che ha portato in carcere medici e visto coinvolti grandi nomi dello spettacolo. Secondo quanto riportato da la Repubblica, per adesso lo staff dell'assessore al Turismo e Grandi eventi Alessandro Onorato, ha fatto sapere che non saranno apportate modifiche al programma. Insomma. nonostante le polemiche il nome di Madame per ora resta ben saldo alla scaletta prevista per il concertone.

Il nome di Madame è finito nelle carte dell'inchiesta sul presunto giro di vaccinazioni false che dieci mesi fa ha fatto scattare le manette ai polsi della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, il suo compagno Andrea Giacoppo e un altro medico, Erich Volker Goepel. Il nome di Madame, così come quello della tennista Camilla Giorgi, è stato trovato tra le liste dei pazienti che avrebbero ricevuto una finta vaccinazione per ottenere il green pass. Nessuna delle due era paziente dei medici arrestati.

Vero è che la cantante è indagata, ed è innocente fino a prova contraria, ma la sua presenza e il suo silenzio su questa vicenda potrebbero mettere in imbarazzo il comune di Roma, che da sempre ha promosso la vaccinazione tra i cittadini sin dall'inizio della pandemia.