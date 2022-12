È ufficiale: trasloca dai Fori al Circo Massimo il Concertone di Capodanno di Roma Il concertone di Capodanno 2023 di Roma si sposta: il palco verrà allestito al Circo Massimo e non ai Fori Imperiali, come aveva annunciato il sindaco Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Adesso è ufficiale: si terrà al Circo Massimo e non più ai Fori Imperiali il concertone di Capodanno di Roma. Come abbiamo riportato, il prefetto aveva autorizzato la presenza di sole 30mila persone nell'area tra piazza Venezia e il Colosseo. Nella riunione in prefettura che si è svolta in mattinata è emerso che in piazza scenderanno a festeggiare molte più persone, tra cittadini e turisti, e per questo è stato deciso di spostare l'evento in una location che permette di ospitare un numero sufficiente di spettatori. Il Circo Massimo, infatti, permette di accogliere fino a oltre 100mila persone.

La spiegazione dello spostamento: "Attese 50mila persone al concertone di Capodanno"

"Dopo anni, per fortuna, per la prima volta abbiamo il problema di gestire le presenze e non quello di riempire la piazza. È il segnale che abbiamo portato un cast artistico di primo piano che a pagamento riempie palazzetti e stadi. Roma tra le altre cose è l'unica grande città italiane che offre gratuitamente un concerto in piazza con un cast di primissimo livello", ha spiegato l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Al Circo Massimo sono attese 50mila persone e a Roma arriveranno per Capodanno 560mila turisti in base alle prenotazioni di alberghi e bed&breakfast. "Sono numeri destinati a crescere, visto che i giovani sono soliti approfittare anche delle tendenze last second. Sarà un Capodanno non solo per i romani e i turisti ma per tutta Italia. Roma ha recuperato la centralità che deve avere una capitale", ha aggiunto Onorato.

Chi canterà sul palco del concerto di Capodanno 2023 a Roma

Nelle scorse settimane sono stati annunciati i nomi degli artisti sul palco del concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo a partire dalle 21.30 di sabato 31 dicembre 2022. Canteranno Elodie, Franco126, Madame e Sangiovanni. Dopo la mezzanotte è previsto un dj set.